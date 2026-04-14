La sudoración forma parte del funcionamiento normal del cuerpo, pero cuando aparece de manera intensa, constante y sin relación con el calor o el esfuerzo físico, deja de ser un detalle menor. En esos casos, el problema tiene nombre: hiperhidrosis. Se trata de un trastorno que afecta a personas de todas las edades y que impacta de lleno en la calidad de vida. Lejos de limitarse a una molestia pasajera, la hiperhidrosis genera consecuencias físicas, emocionales y sociales. Manos húmedas, axilas mojadas, pies resbaladizos o sudor en la cabeza y la espalda pueden condicionar decisiones cotidianas y provocar un fuerte malestar personal. Desde el punto de vista médico, la hiperhidrosis se define como una producción de sudor superior a la que el cuerpo necesita para regular su temperatura. Según sociedades médicas especializadas, existen dos formas principales. La hiperhidrosis primaria aparece sin una enfermedad que la explique. Suele comenzar en la infancia o adolescencia y afecta zonas específicas como manos, pies, axilas o rostro. En estos casos, los especialistas señalan un componente genético y una respuesta exagerada del sistema nervioso simpático. La hiperhidrosis secundaria, en cambio, surge como consecuencia de otras condiciones de salud, infecciones, alteraciones hormonales o el uso de ciertos medicamentos. En estos pacientes, la sudoración suele ser más generalizada y requiere estudios clínicos para detectar la causa. El impacto de la hiperhidrosis no se limita a lo físico. Médicos especialistas advierten que la sudoración excesiva influye en la autoestima, la seguridad personal y la forma de vincularse con otros. El doctor Rafael Serena, médico español especializado en medicina estética, remarca que muchos pacientes modifican elecciones laborales, académicas y sociales por temor a la exposición. Acciones simples como dar la mano, escribir, usar el celular o elegir la ropa se transforman en desafíos diarios. En el ámbito laboral, algunas personas evitan reuniones presenciales o trabajos que impliquen contacto directo con otros. En jóvenes y adolescentes, el problema suele agravarse. La sudoración excesiva puede generar burlas, aislamiento y bajo rendimiento escolar. Especialistas en endocrinología señalan que estos factores elevan el riesgo de ansiedad y afectan la construcción de la autoestima en etapas clave del desarrollo. Además del impacto emocional, la hiperhidrosis produce efectos directos sobre la piel. La humedad constante favorece la maceración, irritaciones y la aparición de infecciones bacterianas y fúngicas, sobre todo en pies y axilas. En algunos casos, el sudor persistente genera mal olor, lo que refuerza el malestar psicológico y aumenta la inseguridad. También se registran situaciones de riesgo, como resbalones por sudoración plantar o dificultades para manipular objetos con precisión. El diagnóstico temprano resulta clave para mejorar la calidad de vida. Los médicos evalúan la localización del sudor, su intensidad, la edad de inicio y los antecedentes familiares. En la hiperhidrosis secundaria, suelen solicitar estudios para descartar enfermedades de base. Los especialistas coinciden en que consultar a tiempo permite definir el tipo de hiperhidrosis y elegir el tratamiento más adecuado. Además, el acompañamiento psicológico ayuda a reducir el impacto emocional y a recuperar la confianza. Hoy existen opciones terapéuticas eficaces que permiten controlar la sudoración excesiva. El abordaje depende de cada caso y de la zona afectada. Entre las alternativas más utilizadas se encuentran: La toxina botulínica se aplica mediante microinyecciones y bloquea de forma temporal la actividad de las glándulas sudoríparas. Los resultados suelen aparecer a los pocos días y se mantienen durante varios meses. En la mayoría de los pacientes, una sesión anual alcanza para controlar el problema, y en algunos casos el síntoma disminuye con el tiempo.