Cada vez más personas buscan reemplazar los desodorantes tradicionales por alternativas naturales, libres de químicos y más beneficiosas para la piel.

Entre ellas, el nuevo favorito es el desodorante de magnesio, una opción casera, económica y eficaz que ayuda a controlar el sudor y el mal olor de manera natural.

¿Por qué el magnesio reemplaza al desodorante tradicional?

El magnesio es un mineral esencial que cumple funciones clave en el organismo, ya que regula la función nerviosa y muscular, mantiene los niveles de azúcar en sangre y contribuye a la salud ósea. Pero además, neutraliza las bacterias responsables del mal olor corporal, sin bloquear los poros como lo hacen los antitranspirantes convencionales.

A diferencia de los productos comerciales, el desodorante de magnesio no contiene aluminio, alcohol ni fragancias sintéticas, lo que lo convierte en una alternativa segura para pieles sensibles. Además de eliminar el mal olor, el magnesio ayuda a hidratar la piel, mejorar su textura y favorecer la absorción de nutrientes.

¿Qué beneficios tiene el desodorante de magnesio?

Usar un desodorante natural elaborado con magnesio aporta múltiples beneficios:

Neutraliza el olor corporal sin obstruir los poros.

Permite transpirar naturalmente, regulando la temperatura del cuerpo.

Hidrata y suaviza la piel gracias a la glicerina vegetal o aceites naturales.

Evita irritaciones comunes en axilas sensibles.

Es económico y fácil de preparar con pocos ingredientes.

Cómo hacer desodorante de magnesio en spray

El formato más práctico es el aerosol casero, que se aplica directamente sobre las axilas. Para prepararlo necesitás pocos ingredientes naturales:

Ingredientes:

1/2 taza de agua destilada o filtrada.

3 cucharadas de cloruro de magnesio.

Aceite esencial (lavanda, árbol de té o limón, opcional).

Preparación paso a paso:

Calentar el agua hasta que hierva.

En un frasco de vidrio, agregar los copos de magnesio y colocar el agua caliente encima.

Mezclar bien hasta que los copos se disuelvan completamente.

Dejar enfriar y añadí unas gotas de aceite esencial si le quiere dar fragancia.

Colocar la mezcla en un atomizador limpio.

Se puede aplicar directamente sobre la piel seca después del baño. El resultado es un efecto desodorante inmediato, sin sensación grasosa ni residuos blancos.