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Los refranes populares forman parte del lenguaje cotidiano desde hace generaciones. Aunque muchas personas los utilizan casi de manera automática, pocos conocen cuál es su verdadero origen o el mensaje que intentan transmitir.

Uno de los ejemplos más conocidos es “Cría cuervos y te sacarán los ojos”, una expresión que todavía se escucha en conversaciones familiares, programas de televisión e incluso en ámbitos laborales cuando alguien quiere advertir sobre una posible decepción.

Qué significa el refrán “Cría cuervos y te sacarán los ojos”

El significado de este refrán hace referencia a la ingratitud y a las consecuencias que puede tener depositar demasiada confianza en personas que, con el tiempo, terminan perjudicando a quienes las ayudaron.

La frase funciona como una advertencia: no invita a dejar de ayudar a los demás, sino a actuar con prudencia antes de brindar apoyo o confianza absoluta a personas cuyas intenciones o lealtad todavía no están demostradas.

Cuál es el origen de esta popular expresión

El origen del dicho está relacionado con una característica atribuida a los cuervos. Estas aves carroñeras suelen alimentarse de cadáveres y, tradicionalmente, se las asoció con el hecho de comenzar por las partes más vulnerables del cuerpo, como los ojos.

Con el paso del tiempo, esa imagen se transformó en una poderosa metáfora para representar a quienes reciben cuidados, oportunidades o afecto y luego terminan actuando contra quien los ayudó. Así nació una de las expresiones más difundidas del habla popular en Argentina y en otros países de habla hispana.

Por qué el refrán sigue vigente en la actualidad

A pesar de los años, “Cría cuervos y te sacarán los ojos” continúa utilizándose porque refleja situaciones que siguen presentes en las relaciones personales, familiares y laborales. Su mensaje invita a combinar la solidaridad con la prudencia y a comprender que no todas las personas responden de la misma manera ante la ayuda recibida.

Con el tiempo también surgieron versiones humorísticas, como “Cría cuervos y tendrás muchos”, que juegan con la expresión original. Sin embargo, el sentido del refrán permanece intacto: recordar la importancia de elegir con cuidado en quién confiar y a quién dedicar tiempo, esfuerzo y apoyo.