Los gestos siempre hablan más que las palabras. El lenguaje corporal de las personas muchas veces revela lo que se quiere esconder o no se dice por miedo a ser juzgado. Uno de los hábitos más estudiados por la psicología es el por qué algunas personas ayudan a los mozos a levantar la mesa en los restaurantes, mientras que otros solo observan. Cuando se termina de comer en un local gastronómico, el momento en donde el mozo levanta los platos puede dividir a la mesa. Están quienes apilan la vajilla y lo ayuda y quienes solo observan al personal hacer su trabajo. El periodista y psicólogo Lachlan Brown realizó un estudio y resaltó una serie de rasgos en común de quienes tienen este comportamiento. El documento explica que ayudar a los camareros denota aspectos positivos como una mayor empatía y conciencia social. En otras palabras, son capaces de entender y compartir los sentimientos de los demás al actuar de forma desinteresada y sin esperar algo a cambio. En la misma línea, se caracterizan por ser personas proactivas y con disposición al servicio que no esperan a que se les pida ayuda. Brown menciona que juntar los platos tras comer es un reflejo de humildad y ausencia del sentido de superioridad, lo que convierte a quienes tienen este hábito incorporado en personas respetuosas. A su vez, otra de las características que destaca el estudio es la responsabilidad y disciplina. Según ChatGPT, ayudar a los mozos a levantar la mesa expresa diversas características sobre su personalidad. Suelen ser personas: