La Ciudad de México enfrentará un nuevo descenso de temperatura en las próximas horas. Ante el pronóstico de frío y posibles heladas, autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla en varias alcaldías. Frente a dicho escenario, se solicitó a la población tomar precauciones y mantenerse atenta a la información oficial. La Alerta Amarilla fue activada para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada y mañana del jueves 26 de febrero de 2026. Estas demarcaciones suelen registrar más frío debido a su altitud y condiciones geográficas. De acuerdo con el reporte oficial, el descenso térmico podría generar heladas en zonas altas, por lo que se emitió el aviso preventivo. Las autoridades señalaron que esta medida forma parte del protocolo ante cambios bruscos de temperatura que pueden afectar la salud de la población. Este aviso se activa cuando se prevén temperaturas bajas que pueden representar riesgo para la salud, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. No implica una emergencia mayor, pero sí la necesidad de extremar cuidados. Este nivel de alerta forma parte del sistema de monitoreo meteorológico de la capital. Su objetivo es reducir riesgos y evitar afectaciones derivadas del frío intenso. Las dependencias capitalinas mantienen vigilancia constante sobre las condiciones climáticas para emitir avisos oportunos. También se pide mantenerse informado a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.