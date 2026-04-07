Más allá de lo que expresamos al hablar, nuestro lenguaje corporal, cada uno de nuestros actos diarios o el comportamiento que integramos en la rutina cotidiana revelan señales fundamentales para reconocer nuestro tipo de personalidad y emociones. Gestos instintivos como cruzar los brazos o tocarse el pelo son a menudo más sinceros que lo que transmitimos mediante palabras y contribuyen a la imagen que proyectamos y aportar información valiosa sobre nuestros sentimientos o pensamientos. En un restaurante, por ejemplo, ayudar al mozo a limpiar la mesa o a levantar los platos es un gesto que, aunque en varias ocasiones puede parecer una reacción automática, revela aspectos profundos sobre nuestra actitud y la forma de comportarnos ante los demás. El periodista y psicólogo Lachlan Brown analizó este tipo de conductas y resaltó una serie de rasgos en común en aquellas personas con este comportamiento. Según un estudio realizado por Brown, ayudar a un camarero denota aspectos positivos como una mayor empatía y conciencia social. En otras palabras, tienen una mayor capacidad para entender y compartir los sentimientos de los demás, actuando de forma desinteresada y sin esperar algo a cambio. Quienes ayudan a los camareros también suelen ser personas proactivas y con disposición al servicio ya que, en vez de esperar a que se les pida ayuda, identifican cuándo esta es necesaria y actúan en consecuencia. Además, Brown menciona que esto refleja humildad y ausencia del sentido de superioridad, valorando y respetando el trabajo de los demás. Otra característica destacada es su actitud proactiva y con disposición al servicio. Finalmente, esta acción es reflejo de responsabilidad y disciplina. En efecto, entender que estos gestos pueden tener un efecto positivo, por lo que se mueven con el objetivo de producir un beneficio y mostrando una gran compromiso con su entorno. La interpretación de la inteligencia artificial (IA) sobre este comportamiento ayuda a entender de forma más profunda este tipo de conducta. La IA considera que estas acciones revelan gestos de cortesía y empatía. En muchos casos, es interpretada como una señal de respeto y una actitud colaborativa.