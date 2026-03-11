En México, la cultura de dejar un “extra” por el buen servicio es una tradición arraigada; sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sido tajante al respecto. Bajo ninguna circunstancia los establecimientos de comida o bebidas pueden imponer un cargo por servicio dentro de la cuenta final. Esta práctica, que muchos comercios disfrazan como “comisión por servicio” o “sugerencia cargada”, es considerada una violación directa a los derechos del consumidor. La normativa vigente estipula que la gratificación es voluntaria y personal, lo que significa que el cliente tiene la última palabra sobre el monto y si decide otorgarla o no. Cuando un consumidor recibe la cuenta y sucede que el total incluye un porcentaje adicional sin que esto haya sido solicitado, la autoridad recomienda no ceder ante la presión del personal. Los restaurantes tienen la obligación legal de exhibir los precios de manera clara y respetar el monto anunciado en el menú. Para evitar abusos, los consumidores cuentan con canales de denuncia inmediatos. Si un establecimiento se niega a retirar el cargo, puedes reportarlo enviando un correo a denunciasprofeco@profeco.gob.mx, detallando el nombre del lugar y la dirección completa. Las sanciones para los locales que incurran en estas faltas pueden derivar en multas económicas severas e incluso la clausura del negocio. El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor es claro al respecto: “Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”. Además de la propina, existen otros puntos clave que la Ley Federal del Protección al Consumidor resalta para blindar tu cartera: “La propina nace del gesto por agradecer un servicio excepcional; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado y el valor de su retroalimentación”, escribió Iván Escalante, titular de Profeco y agregó: “Si en algún establecimiento incluyen la propina en la cuenta, contáctennos y repórtenlo”. El objetivo de estas medidas es erradicar la precarización laboral donde el salario del trabajador depende exclusivamente de la voluntad del cliente, recordando que es responsabilidad del empleador garantizar un sueldo digno a sus meseros sin trasladar ese costo de forma impositiva al usuario.