Cada vez es más frecuente ver vehículos que circulan con cintas rojas en la patente o con distintos elementos colocados sobre la chapa. Aunque algunos creen que se trata de un simple detalle estético o de una forma de evitar que la placa se deteriore, la normativa argentina advierte que modificar u ocultar una patente puede derivar en sanciones económicas y otras consecuencias para el conductor.

¿Por qué no recomiendan colocar una cinta roja en la patente?

La principal función de la patente es identificar de manera inequívoca a un vehículo. Por ese motivo, la chapa no debe estar cubierta, doblada, pintada ni modificada con cintas, adhesivos o cualquier otro elemento que altere su lectura .

La patente no debe estar cubierta, doblada, pintada ni modificada con cintas, adhesivos o cualquier otro elemento que altere su lectura. (Foto: Imagen ilustrativa creada con IA)

En algunos casos, hay conductores que colocan cinta roja o cinta transparente sobre determinadas letras y números con la intención de cambiar su apariencia o dificultar que las cámaras de control registren correctamente la patente.

Esta práctica está prohibida porque constituye una adulteración de la identificación del vehículo y puede derivar en importantes sanciones , además de otras medidas previstas por la legislación vigente.

Qué sanciones puede recibir un conductor por adulterar la patente

Circular con una patente modificada o tapada es considerada una falta grave dentro de la normativa de tránsito. Durante los controles que se realizan en rutas y ciudades, las autoridades verifican que las chapas se encuentren en condiciones y sean perfectamente legibles.

Cuando se detecta una irregularidad, el conductor puede recibir una multa económica, además de otras sanciones que pueden incluir la retención de la Licencia Nacional de Conducir, según la gravedad de la infracción y lo que determine la autoridad competente.

Las recomendaciones oficiales también recuerdan la importancia de mantener al día la documentación obligatoria, como la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el resto de los requisitos exigidos para circular.

Qué dice la normativa sobre el uso correcto de las patentes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realiza controles permanentes para detectar vehículos que circulan con patentes adulteradas, tapadas o ilegibles, ya que estas conductas afectan la fiscalización y la seguridad vial.

Entre las situaciones con las placas que pueden generar inconvenientes se encuentran:

Colocar cintas sobre letras o números.

Cubrir parcial o totalmente la patente.

Pintar o modificar alguno de sus caracteres.

Utilizar accesorios que dificulten su lectura.

Circular con una chapa deteriorada que impida identificar correctamente el vehículo.

Mantener la patente en buen estado y completamente visible no solo evita multas, sino que también facilita la identificación del vehículo en controles, siniestros viales y otros procedimientos previstos por la legislación argentina.