El pago de la patente en la Ciudad de Buenos Aires tuvo un fuerte aumento durante enero de 2026 debido a la actualización fiscal de algunos modelos de autos. En las últimas horas, se anunció una prórroga de los vencimientos, mientras se espera la aprobación de un proyecto de ley que impedirá incrementos por encima de la inflación, pero también surgen otras alternativas para obtener un 20% de descuento en el impuesto automotor.

Así lo confirmó la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), que se encarga de regular este tributo en CABA. El único requisito que deben cumplir los conductores es bajarse una aplicación móvil y abonar desde allí.

¿Cómo pagar con un 20% de descuento en la patente?

Aquellos que elijan pagar el impuesto automotor mediante una billetera virtual pueden bajarse la aplicación Buepp. Se trata de la aplicación del Banco Ciudad, diseñada para gestionar finanzas, realizar pagos con QR, transferencias, recargas y acceder a descuentos en comercios, supermercados y servicios.

No es necesario ser cliente previo del banco y permite abrir una caja de ahorro digital a partir de los 13 años. De esta manera, quienes usen la app tendrán un reintegro del 20% en la patente automotor.

Vale destacar que deben escanear el código QR que está en la boleta de pago y abonar con el dinero en cuenta, por lo que es necesario que depositen el monto determinado a descontar. A su vez, existe un tope mensual de $ 10.000 por cliente.

¿Qué autos no pagan patente en CABA?

Desde el organismo fiscal porteño indicaron que hay vehículos que no deberán abonar el impuesto automotor en la Ciudad de Buenos Aires:

Vehículos eléctricos, con exención del 100% del tributo.

Personas con discapacidad, incluidos los vehículos destinados a servicios de transporte.

Autos híbridos, bajo condiciones específicas según valuación fiscal y antigüedad.

Excombatientes de Malvinas.

Vehículos con más de 25 años de antigüedad, que dejan de tributar.

Dieron marcha atrás con aumentos de las patentes y se postergan vencimientos

El Ejecutivo porteño anunció que dará marcha atrás a los fuertes aumentos en el pago de la patente automotor de 2026 ante las numerosas quejas de contribuyentes.

Los incrementos, que se dieron por un cambio técnico, superaron el 100% en muchos casos, lo cual generó malestar entre los propietarios de autos. Justamente, se comenzó a utilizar las tablas de valuación de la DNRPA a los precios de mercado de ACARA y esto renovó valores fiscales desactualizados, en especial en modelos viejos.

Ante esta situación, enviaron un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un tope a las futuras actualizaciones del impuesto. De aprobarse, ningún contribuyente registrará variaciones superiores a la inflación acumulada de 2025, que fue del 31,5% según el IPC.

Esto busca evitar que las actualizaciones por valuación superen el ritmo inflacionario, protegiendo a los contribuyentes de incrementos desmedidos similares a los vistos en las boletas de 2026. Además, se prorrogarán los vencimientos de pago actualmente previstos.