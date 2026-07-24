Las señales preventivas cumplen un rol clave para advertir a los conductores sobre condiciones del camino que requieren mayor atención. Entre ellas, hay una que suele generar dudas por su diseño: un rombo amarillo con la inscripción “3 M” en su interior.

Esta señal corresponde a “Ancho Limitado - P-19”, según el Sistema de Señalización Vial Uniforme de la Ley de Tránsito, y alerta que más adelante la calzada, un puente o un paso presenta un ancho máximo de circulación.

Qué indica la señal de Ancho Limitado - P-19

La señal Ancho Limitado (P-19) pertenece al grupo de las señales preventivas, cuyo objetivo es advertir sobre situaciones que podrían representar un riesgo para la circulación.

Imagen ilustrativa IA Gemini

Cuando aparece la leyenda “3 M”, significa que el ancho disponible para transitar es de tres metros, por lo que los vehículos que superen esa medida no podrán pasar de manera segura.

Generalmente, esta advertencia se instala con suficiente anticipación para que el conductor pueda reducir la velocidad, evaluar la situación y, si es necesario, buscar un recorrido alternativo.

Dónde suele encontrarse esta señal de tránsito

La señal de Ancho Limitado - P-19 suele ubicarse antes de sectores donde el espacio para circular es menor al habitual.

Es frecuente verla en:

Puentes angostos.

Túneles.

Pasos bajo nivel.

Calles o caminos con restricciones de ancho.

Sectores de obras o desvíos temporales.

Imagen ilustrativa IA Gemini

Su presencia busca evitar que vehículos de gran porte, como camiones, colectivos o maquinaria pesada, intenten atravesar lugares donde podrían quedar atascados o provocar accidentes .

Qué hacer cuando aparece la señal en la ruta o la ciudad

Al observar esta señal, lo primero es verificar si el ancho del vehículo permite atravesar el sector indicado sin inconvenientes.

Si el rodado supera el límite informado, el conductor deberá optar por un recorrido alternativo para evitar poner en riesgo su seguridad y la del resto de los usuarios de la vía.

Respetar esta señal preventiva también ayuda a prevenir daños en la infraestructura vial y a mantener una circulación más ordenada, especialmente en zonas donde el espacio disponible es reducido.