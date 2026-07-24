Llega una tormenta negra con más de 48 horas de fuertes lluvias, ráfagas de viento destructivas y caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada de inestabilidad para el sector cordillerano de Mendoza, con nevadas de variada intensidad que también afectarán a Neuquén, Río Negro y Chubut.

Según el informe oficial, el fenómeno mantiene en vilo a los sectores de mayor altura de la región de Cuyo y la Patagonia.

El clima en Argentina vuelve a mostrar un invierno marcado, y desde el organismo nacional pidieron precaución en las zonas bajo alerta.

Cómo estará el clima en Mendoza, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las zonas cordilleranas permanecen bajo alerta amarilla por nevadas persistentes, con acumulados estimados entre 20 y 40 centímetros en la cordillera y valores menores en sectores bajos:

San Carlos, Tunuyán.

Las Heras.

Luján de Cuyo.

Tupungato.

Los alertas amarillos para este viernes 24 de julio. Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante la alerta por nevadas

Ante la alerta amarilla por nevadas, el SMN recomienda:

Evitar circular por rutas de montaña mientras dure el fenómeno.

Extremar precauciones ante la posible reducción de la visibilidad por viento blanco.

Estar atento a los cortes de ruta que puedan disponer las autoridades viales.

Abrigarse adecuadamente y evitar exposiciones prolongadas al frío en zonas afectadas.

Seguir los canales oficiales del organismo para conocer la evolución del alerta.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

Según la escala del Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar algún tipo de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Se ubica por debajo de la alerta naranja y la alerta roja, reservadas para escenarios de mayor severidad. En el caso de Mendoza, la variabilidad del clima invernal en la cordillera hace que estas condiciones puedan agravarse en pocas horas, algo que el propio SMN pide monitorear de cerca.

Cómo seguirá el clima en Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas de mínimas de 7° y máximas que alcanzarán los 16°.

El pronóstico extendido del clima señala que se mantendrá todos estos días con cielo nubloso y recién desde el miércoles el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de precipitaciones.