El Gobierno oficializó una reforma clave en la Ley Nacional de Tránsito 24.449. A través del Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial, se establecieron nuevas condiciones para obtener o renovar la licencia de conducir en todo el país.

El cambio más importante es la incorporación de un examen psicofísico obligatorio para todos los conductores, sin importar edad ni categoría del vehículo.

Este estudio médico debe realizarse en centros habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tanto públicos como privados. El profesional que lo realiza carga el resultado en el sistema oficial. Si el conductor no lo aprueba, pierde el derecho a circular.

Licencia digital: cómo funciona y cómo se accede

La credencial digital ahora se obtiene desde la app Mi Argentina, donde el usuario debe registrarse con su CUIL y validar sus datos. Una vez aprobado el examen psicofísico, la renovación de la licencia de conducir se carga automáticamente en el perfil. El documento tiene la misma validez legal que el físico y se actualiza cada 24 horas con un token de seguridad 3.

La licencia de conducir tendrá formato digital y la versión física será opcional.

Para quienes aún prefieren el formato tradicional, pueden solicitarlo de forma opcional en el centro emisor correspondiente.

Paso a paso para renovar la licencia

El trámite se realiza online desde Mi Argentina:

Ingresar a la opción “renovación o ampliación de licencia”. Validar los datos personales. Pagar las boletas correspondientes. Elegir el centro médico habilitado para el examen. Una vez aprobado, la nueva licencia aparece en la app.

Cuánto cuesta renovar el carnet en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los valores actualizados para 2025 son:

Solicitud de licencia: $ 26.340

CENAT (antecedentes de tránsito): $ 6.800

Certificado de legalidad: sin costo

Los pagos se pueden hacer por Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago, cajeros automáticos o portales electrónicos. El impacto del pago es inmediato.

Nueva vigencia según la edad

La duración del carnet también cambió: