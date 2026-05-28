Alerta conductores|La multa más elevada del país supera los $3 millones y puede dejarte sin auto

¿A qué hora es más probable que te roben el auto? El dato que se repite y preocupa cada vez más

Los conductores que circulen a más de 140 kilómetros por hora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante junio de 2026 podrán recibir multas que van desde los $379.996 hasta los $3.799.960, según el esquema actualizado de infracciones de tránsito porteño.

Superar ampliamente la velocidad permitida es considerado una falta grave por las autoridades viales, ya que incrementa el riesgo de accidentes y reduce considerablemente la capacidad de reacción ante imprevistos o maniobras bruscas en la vía pública.

Cuáles son las multas de tránsito más altas en CABA

Además de las sanciones por exceso de velocidad, el Gobierno porteño mantiene multas elevadas para otras infracciones frecuentes que ponen en riesgo la seguridad vial.

Entre las faltas más comunes en junio de 2026 se encuentran pasar un semáforo en rojo, con penalidades que van desde los $284.997 hasta $1.424.985, y estacionar en rampas o espacios reservados para personas con discapacidad, cuya sanción asciende a $284.997.

También continúan las multas por utilizar el celular mientras se maneja o permitir que un menor conduzca el vehículo, ambas con montos de $189.998.

Qué otras infracciones pueden generar sanciones económicas

Manejar sin cinturón de seguridad tendrá una multa de $94.999, mientras que no respetar la velocidad mínima obligatoria podrá costar $66.499,30.

Por otra parte, conducir sin licencia habilitante implicará una penalidad de $47.499,50, una de las infracciones más habituales detectadas en controles de tránsito dentro de la Ciudad.

Cómo consultar online si tenés multas de tránsito en CABA

Los conductores pueden verificar si poseen infracciones pendientes a través del sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para hacerlo, deben ingresar al portal de consultas, elegir la búsqueda por patente o DNI y completar la validación de seguridad marcando la opción “No soy un robot”.

Qué información muestra el sistema de infracciones

En caso de no registrar deudas, el sistema permite descargar automáticamente el libre deuda. Si existen multas pendientes, se detallará el tipo de infracción, el monto a pagar y la cantidad de puntos disponibles en la licencia de conducir.

Las autoridades recuerdan que respetar las normas de tránsito no solo evita sanciones económicas cada vez más elevadas, sino que también resulta clave para reducir accidentes y mejorar la seguridad vial en calles, avenidas y autopistas de la Ciudad.