Qué significa la señal de tránsito con dos triángulos equiláteros apuntándose y un número en el medio.

Comprender las señales de tránsito que se encuentran a lo largo de las rutas y ciudades argentinas es importante para la seguridad vial de todos los conductores, peatones y animales.

En este sentido las preventivas cumplen un rol clave para advertir a los conductores sobre condiciones del camino que requieren mayor atención. Una de ellas es la de dos triángulos equiláteros apuntándose y un número en el medio.

La señal forma parte del Sistema Único de Vialidad y es fundamental para quienes conducen vehículos anchos o con carga.

Qué significa la señal de ancho limitado

Según el Decreto Reglamentario 779/1995 del Sistema de Señalización Vial Uniforme, se trata de una señal preventiva, es decir, que advierte sobre una situación de la vía y no impone una prohibición. Su función es “advertir el límite de ancho permitido para que un vehículo circule por el carril”.

En este marco, el número que aparece en el centro indica los metros máximos de ancho. Los dos triángulos, con forma de punta de flecha, representan los laterales que se van acercando.

Se usa cuando el límite supera el máximo legal de 2,6 metros de ancho para vehículos comunes.

Qué significa la señal de tránsito con dos triángulos equiláteros apuntándose y un número en el medio. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Su forma es un rombo amarillo y se coloca antes del tramo restringido, a una distancia que permita al conductor tomar los recaudos necesarios.

Qué debe hacer el conductor al ver esta señal de tránsito

Esta información es importante para camiones, maquinaria agrícola y transportes de cargas voluminosas, que son los que más deben controlar esta medida.

La señal sirve para que el conductor reaccione con criterio y tome los caudos necesarios. En este sentido, el conductor debe:

Confirmar el ancho total del vehículo, incluido la carga que lleva.

Reducir la velocidad apenas ve el cartel.

Prestar atención al tránsito que viene de frente en el tramo angosto.

Si el conductor no pasa con margen, buscar una ruta alternativa antes de llegar al estrechamiento.

En conclusión, se trata de una señal preventiva clave para los vehículos anchos o de carga, que son grandes y exceden los tamaños normales.