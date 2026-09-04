Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Las señales de tránsito preventivas tienen como objetivo alertar a los conductores sobre posibles situaciones o cambios que encontrarán más adelante durante el recorrido.

Entre ellas se encuentra la señal de una Y negra sobre fondo amarillo, incluida dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Identificar correctamente este tipo de señales permite anticiparse a las condiciones del camino y circular con mayor seguridad.

Señal de tránsito con una Y negra: qué significa

La señal que tiene forma de rombo amarillo con una Y de color negro pertenece al grupo de las señales preventivas o de advertencia.

El Anexo L del Decreto 779/1995, que establece el Sistema de Señalización Vial Uniforme, contempla dentro de la señal P.24 distintas representaciones de cruces, empalmes y bifurcaciones. Entre ellas aparece la configuración con forma de Y o T.

Su función es advertir al conductor que más adelante se producirá una modificación en la configuración de la vía y que deberá prestar especial atención a la circulación.

¿La Y amarilla indica una bifurcación?

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Puede hacerlo, pero no siempre significa exactamente lo mismo.

La normativa establece que esta familia de señales puede indicar un cruce, empalme o bifurcación, dependiendo de la representación específica del cartel.

Cuando se trata de una bifurcación, la señal indica que la vía se divide en los sentidos que aparecen representados en la figura. En otros casos, puede advertir sobre una vía lateral que se incorpora o un cruce entre caminos.

Por eso, el conductor debe observar no solamente la forma general de la señal, sino también cómo están representadas las ramas de la intersección.

Por qué tiene fondo amarillo y la figura es negra

Los colores no fueron elegidos al azar.

El Sistema de Señalización Vial Uniforme establece que las señales preventivas utilizan una placa amarilla con símbolo negro para advertir sobre circunstancias o modificaciones de la vía que pueden resultar sorpresivas o peligrosas.

A diferencia de una señal reglamentaria, no establece por sí misma una prohibición. Su objetivo es darle al conductor tiempo suficiente para anticiparse a lo que encontrará más adelante.

Qué deben hacer los conductores cuando ven esta señal

Al encontrarse con la señal de la Y amarilla, lo recomendable es extremar las precauciones y prepararse para una posible intersección.

Entre las principales medidas se encuentran:

Reducir la velocidad de manera progresiva.

Observar hacia ambos lados antes de atravesar el cruce.

Prestar atención a vehículos que puedan incorporarse desde otra vía.

Mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante.

Evitar adelantamientos o maniobras bruscas cerca de la intersección.

Respetar las señales reglamentarias que puedan aparecer junto al cruce.

Verificar quién tiene prioridad de paso antes de avanzar.

La señal funciona principalmente como una advertencia anticipada: el conductor debe llegar al cruce preparado para modificar su comportamiento según las condiciones que encuentre.

La señal puede aparecer antes de un cruce o empalme

La normativa indica que las señales de este tipo deben ubicarse con suficiente antelación respecto de los cruces, bifurcaciones o empalmes que están destinadas a advertir.

Esto permite que quien conduce tenga tiempo para identificar el cambio en la vía, reducir la velocidad y observar el tránsito que se aproxima.

La importancia aumenta especialmente en rutas, caminos rurales y zonas donde una intersección puede aparecer de manera inesperada.