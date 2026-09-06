En Argentina, encontrar una botella de plástico colocada junto a una rueda del auto puede parecer una situación casual, pero conviene prestarle atención.

Ese objeto, aparentemente inofensivo, puede haber sido colocado de manera intencional para provocar una distracción al momento de poner el vehículo en movimiento .

La maniobra es sencilla: la botella genera un ruido inesperado cuando el neumático comienza a girar, lo que puede llevar al conductor a detenerse y bajar para revisar el supuesto desperfecto. En algunos casos, delincuentes aprovechan precisamente ese instante para intentar robar el vehículo o las pertenencias que quedaron dentro.

Cómo funciona el truco de la botella en la rueda

La maniobra consiste en colocar una botella aplastada entre el neumático y el guardabarros, generalmente en la rueda trasera del lado del acompañante, un sector que suele quedar fuera del campo visual del conductor cuando se dispone a subir al vehículo.

Qué significa encontrar una botella de plástico en la rueda del auto en Argentina y cómo se debe actuar en cada caso. Gemini.

Cuando el coche arranca y empieza a moverse, la rueda aplasta la botella y genera un ruido fuerte, similar al de una avería mecánica o un neumático pinchado. La reacción instintiva es frenar y bajar a revisar qué ha pasado, y ese momento de distracción es justo el que buscan los delincuentes.

Si el conductor deja el motor encendido o las puertas sin cerrar, un cómplice puede aprovechar para llevarse el coche o robar objetos de valor que hayan quedado a la vista, como bolsos, móviles o carteras.

Por qué colocan la botella en la rueda trasera

La rueda trasera del lado del acompañante suele resultar menos visible para quien acaba de estacionar y se dispone a entrar al auto. Como la mayoría de los conductores sube directamente por la puerta del conductor, es posible que no observe qué ocurre del otro lado del vehículo.

Las medidas de precaución que deben tomarse para evitar robos.

Además, al iniciar la marcha, el ruido que produce la botella al ser aplastada suele escucharse unos metros después, cuando el vehículo ya está en movimiento. Eso aumenta las probabilidades de que el conductor se detenga de forma impulsiva para comprobar qué ocurre, lejos ya del sitio donde estaba aparcado.

Qué hacer si encuentras una botella junto a la rueda

Si aparece una botella colocada de manera extraña junto a una rueda, lo recomendable es no actuar de forma impulsiva y observar primero el entorno. Una revisión rápida alrededor del vehículo puede permitir detectar objetos que no estaban allí antes de subir.

Si al circular escuchas un ruido raro, lo más seguro es apagar el motor, retirar las llaves y cerrar el coche con llave antes de bajar a revisar. Aunque sean solo unos segundos, esa precaución puede evitar un robo.

También es clave no dejar objetos de valor a la vista dentro del habitáculo, porque los delincuentes buscan oportunidades rápidas y cualquier descuido puede ser aprovechado.

Qué otras maniobras pueden utilizar para distraer

La botella no es la única estrategia utilizada para generar una distracción. Hay otras situaciones que pueden buscar que el conductor reaccione de manera impulsiva, baje del vehículo o deje abiertas las puertas.

Entre las más conocidas están los falsos avisos de una supuesta avería, los golpes leves mientras el coche está detenido o los pedidos de ayuda que buscan desviar la atención.

Por eso, los especialistas en seguridad recomiendan evitar bajar del vehículo ante situaciones inesperadas en lugares poco transitados. Si aparece un problema extraño, lo ideal es detenerse en un sitio seguro, apagar el motor, cerrar las puertas y observar el entorno antes de salir.

Mantener las ventanillas cerradas y las pertenencias fuera de la vista completa las precauciones básicas, ya que muchos robos ocurren cuando el ladrón detecta una oportunidad durante unos pocos segundos.