Encontrar una tarjeta de crédito colocada en el parabrisas del coche no tiene un significado oculto reconocido. La explicación más probable es que otra persona la haya perdido y alguien la dejara allí al pensar que pertenecía al dueño del vehículo.

Sin embargo, como se trata de un medio de pago ajeno, no conviene guardarlo, utilizarlo ni publicar fotografías para buscar a su titular. La forma segura de actuar es avisar al banco emisor o entregarlo a una autoridad del lugar.

Qué significa hallar una tarjeta bancaria en el parabrisas

La presencia de una tarjeta sobre el coche no constituye por sí sola una señal de robo, fraude o peligro. Tampoco existe una advertencia oficial que identifique esta situación como un método delictivo generalizado.

Puede tratarse simplemente de una tarjeta extraviada que alguien recogió y colocó en el vehículo equivocado. También es posible que el plástico haya sido dejado de manera intencional, por lo que resulta aconsejable observar el entorno antes de bajarse o manipularlo, especialmente si el automóvil está estacionado en una zona poco transitada.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Qué hacer si aparece una tarjeta de crédito sobre el coche

El objetivo principal debe ser evitar que la tarjeta siga expuesta o termine en manos de alguien que intente utilizarla. Estas son las acciones recomendables:

No intentar realizar compras, retiros ni consultas con la tarjeta.

No fotografiar ni publicar el número, la fecha de vencimiento, el código de seguridad o el nombre del titular.

Identificar al banco emisor y comunicarse mediante su sitio web, aplicación o teléfono oficial .

Seguir las indicaciones de la institución, que podría solicitar la entrega o destrucción del plástico.

Si no es posible contactar al banco, entregar la tarjeta a la policía, seguridad del estacionamiento o personal autorizado del establecimiento .

Llamar al 911 únicamente si existe una emergencia, una amenaza inmediata o una situación sospechosa alrededor del vehículo.

Por qué es importante no buscar al titular por cuenta propia

Aunque parezca un gesto útil, localizar al propietario mediante redes sociales puede exponer información financiera y datos personales. Tampoco es conveniente llamar a números proporcionados por desconocidos o entregar la tarjeta a una persona que no pueda acreditar que es su titular.

El banco cuenta con los datos necesarios para ponerse en contacto con su cliente y aplicar sus procedimientos de seguridad. Además, una tarjeta reportada como extraviada puede quedar bloqueada y ser reemplazada, por lo que devolver el mismo plástico directamente al supuesto propietario no garantiza que siga habilitado.

Cuando se realiza la entrega, conviene informar el sitio y la hora aproximada del hallazgo. Si interviene una autoridad o el personal de un comercio, se puede solicitar una constancia o registrar el nombre de quien recibió la tarjeta.