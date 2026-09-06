Captura de video tomada de rastreo de redes del accidente de un avión de carga con el logotipo de Amazon que se estrelló al salirse de la pista después de aterrizar este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.) (EFE).

Un Boeing 767 de carga que opera para Amazon Prime Air se salió de la pista este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, y terminó detenido sobre una avenida perimetral al predio aeroportuario.

El episodio generó una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad y obligó a un despliegue inmediato de los bomberos de Miami-Dade.

Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la aeronave se salió de la pista 30 después de aterrizar alrededor de las 14 (hora local) del 6 de septiembre de 2026. El avión, un Boeing 767-300F identificado con la matrícula N1997A y operado por la empresa 21 Air para la red logística de Amazon, había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, cubriendo el vuelo 2I7598.

Cómo se produjo la salida de pista

De acuerdo con los registros de seguimiento de vuelos, la aeronave tocó tierra en Miami cerca de las 13.54 (hora del Este) y continuó su desplazamiento más allá del extremo de la pista, hasta quedar detenida sobre un terreno sin pavimentar, fuera del perímetro del aeropuerto. En el trayecto, el avión atravesó una vía de servicio y la avenida NW 67th, según pudo reconstruirse a partir de comunicaciones de control de tráfico aéreo y de los videos difundidos por testigos en la zona.

En ese intercambio con la torre de control, un vehículo terrestre reportó que la aeronave había “salido de la pista 30”, y comunicaciones posteriores mencionaron que el avión habría impactado contra un vehículo durante la maniobra. Ocho minutos después del aterrizaje, a las 14.02, la FAA emitió una orden de suspensión de operaciones en tierra para el aeropuerto, citando la presencia de una aeronave averiada sobre la pista.

Respuesta de emergencia y estado del aeropuerto

Los equipos de bomberos y de emergencia llegaron minutos después al lugar, donde las imágenes mostraron al avión envuelto en llamas y una columna de humo elevándose por detrás de la cola de la aeronave. Hasta el momento, ni la FAA ni el Aeropuerto Internacional de Miami confirmaron oficialmente si hubo heridos entre la tripulación, compuesta habitualmente por dos o tres personas en este tipo de operaciones de carga.

La suspensión de operaciones en tierra impactó de lleno en la actividad del aeropuerto, uno de los principales nodos de carga aérea de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Mover una aeronave de fuselaje ancho desde un terreno blando requiere grúas y una inspección completa del pavimento antes de poder reabrir la pista , por lo que las restricciones podrían extenderse más allá de la jornada del domingo.

Amazon utiliza aviones Boeing 767 —la mayoría de más de tres décadas de antigüedad, convertidos de pasajeros a carga— dentro de su red de distribución logística en Estados Unidos. La compañía todavía no respondió a los pedidos de comentarios sobre el episodio.