Fracasaron al lanzar dos millones de neumáticos al océano: más de 50 años después aún lidiamos con las consecuencias

A lo largo de los años, las políticas orientadas al cuidado del medioambiente y a la lucha contra el cambio climático han cobrado cada vez más fuerza. Sin embargo, aunque muchas de estas iniciativas buscan proteger los océanos, no todas han dado los resultados esperados.

Uno de los ejemplos más emblemáticos ocurrió en medio del mar. Se trata de una política implementada a principios de la década de 1970 que, pese a haber sido concebida como una solución ambiental, terminó convirtiéndose en un problema con el que las autoridades aún lidian en 2026, más de medio siglo después.

Los neumáticos nunca se rellenaron con hormigón, por lo que conservaron aire y agua en su interior. ChatGPT

Qué fue el Arrecife Osborne, el proyecto de los dos millones de neumáticos

Este histórico error ecológico se conoce como el Arrecife Osborne, un proyecto en el que se arrojaron cerca de dos millones de neumáticos frente a la costa de Fort Lauderdale, en Florida, con el objetivo de crear un gran arrecife artificial.

La iniciativa fue impulsada por la empresa Broward Artificial Reef Inc., que propuso utilizar las ruedas para ampliar un arrecife de hormigón ya existente.

En aquellos años, Florida enfrentaba un problema creciente: la acumulación de millones de neumáticos en desuso, de modo que la propuesta parecía resolver dos desafíos a la vez. Sus promotores sostenían que los corales colonizarían la superficie de caucho y que, con el tiempo, se formaría un nuevo hábitat para peces.

Convencido por la idea, y con el apoyo de empresas como Goodyear, el Gobierno de Estados Unidos respaldó el proyecto. Las ruedas se depositaron sobre unas 15 hectáreas del fondo marino, a unos 20 metros de profundidad.

¿Por qué fracasó el arrecife artificial de neumáticos?

Para construir el arrecife, los cerca de dos millones de neumáticos se agruparon en bloques de tres o cuatro unidades, asegurados con bandas de nailon y clips de acero galvanizado.

Sin embargo, las llantas no se rellenaron con hormigón, por lo que permanecieron llenas de aire y agua, lo que las hacía relativamente ligeras bajo el mar.

El problema apareció pocos años después. El agua salada corroyó por completo los clips de acero, mientras que el movimiento constante de las olas desgastó y terminó cortando las bandas de nailon al rozar contra el caucho.

Como consecuencia, la estructura se desintegró y los neumáticos quedaron libres, desplazándose impulsados por las corrientes, las tormentas tropicales y los huracanes.

Los daños que causaron los neumáticos al ecosistema marino

Al quedar sueltos, los neumáticos comenzaron a impactar contra los arrecifes naturales, rompiendo corales que habían tardado décadas e incluso siglos en desarrollarse.

Algunas llantas recorrieron cientos de kilómetros hasta aparecer en playas y aguas de Carolina del Norte, lo que refleja la magnitud del problema.

Los científicos comprobaron, además, que los corales nunca lograron adherirse al caucho como se esperaba. Con el paso del tiempo, los neumáticos también empezaron a liberar compuestos químicos derivados de su lenta degradación, lo que aumentó la contaminación del ecosistema marino.

¿Cómo continúa la limpieza del fondo marino en 2026?

Recién en 2007, las autoridades estadounidenses iniciaron un operativo de recuperación a gran escala. Las primeras tareas estuvieron a cargo de unidades de buceo de las Fuerzas Armadas, acompañadas después por organismos ambientales y empresas especializadas.

En 2026, más de cinco décadas después del inicio del proyecto, el problema sigue sin resolverse. Según estimaciones de la organización 4ocean, todavía permanecen más de 500.000 neumáticos en el fondo marino.

El Departamento de Protección Ambiental de Florida coordina las tareas de extracción con nuevas tecnologías, como drones submarinos y sistemas de mapeo aéreo, que permiten localizar las llantas sin dañar los arrecifes que lograron recuperarse. Aun así, los expertos sostienen que la restauración completa exigirá muchos años más de trabajo y monitoreo.