Qué significa encontrar un billete en el parabrisas del coche y por qué es fundamental saber cómo actuar.

En esta noticia ¿Qué hacer si encuentras un billete en el parabrisas?

Encontrar un billete en el parabrisas del auto podría ser una señal de alerta y, en determinadas circunstancias, exponerte a un intento de robo. En los últimos meses se ha difundido una modalidad en la que presuntos delincuentes utilizan dinero falso para llamar la atención de los conductores y aprovechar el momento en que descienden del vehículo.

Esta práctica fue reportada principalmente en estacionamientos y centros comerciales, donde los responsables colocan un supuesto billete en el parabrisas de un vehículo estacionado.

Encontrar un billete en el parabrisas del auto: qué significa y por qué nunca hay que agarrarlo

¿Qué hacer si encuentras un billete en el parabrisas?

La modalidad consiste en colocar un billete aparentemente abandonado en un punto visible del vehículo. Cuando el conductor lo descubre, puede bajar del automóvil para recogerlo y dejar momentáneamente el vehículo vulnerable.

Por ejemplo, si el auto permanece encendido, con las puertas abiertas o con las llaves dentro, un delincuente podría aprovechar la distracción para intentar apoderarse del vehículo o de objetos de valor que se encuentren en el interior.

Por ello, si encuentras un billete en el parabrisas, lo más recomendable es no bajar inmediatamente del auto para agarrarlo. Mantén las puertas aseguradas, cierra las ventanas y, si es posible, continúa hasta un sitio que consideres seguro antes de detenerte.

También es importante evitar dejar bolsos, celulares, computadoras u otros objetos de valor a la vista dentro del vehículo.

Si la situación parece sospechosa, puedes dirigirte a un lugar concurrido y seguro o avisar a las autoridades. En ningún momento debes dejar las llaves dentro del auto ni alejarte del vehículo mientras está encendido.

La recomendación principal es mantener la calma y no permitir que un objeto colocado en el parabrisas te obligue a exponerte innecesariamente.