En verano, el aire acondicionado del auto se vuelve indispensable para viajar cómodos y mantener el calor a raya. Sin embargo, sus rejillas de ventilación también esconden un uso bastante ingenioso.

Colocar una pinza de madera impregnada con tu fragancia favorita en la rejilla es un truco casero simple y efectivo: aprovecha el flujo de aire para distribuir un aroma fresco y agradable por todo el habitáculo.

El secreto está en aplicar unas pocas gotas de perfume o ambientador sobre la madera. De esta manera, la pinza funciona como un ambientador casero para el coche que libera progresivamente el aroma cuando se enciende la climatización.

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Para qué sirve poner una pinza de madera en la rejilla del aire acondicionado

La explicación está en las características de la propia madera. Al tratarse de un material poroso, puede absorber pequeñas cantidades de líquido y retener durante un tiempo el perfume que se aplica sobre su superficie.

Cuando la pinza de madera se coloca en una de las rejillas, queda directamente expuesta a la corriente del aire acondicionado del coche. El aire pasa alrededor de ella y ayuda a distribuir el aroma por todo el habitáculo.

Así, la pinza funciona de forma similar a los ambientadores comerciales que se enganchan en las salidas de ventilación. No hace que el aire acondicionado enfríe más ni purifica el aire: su función es únicamente perfumar el interior del coche.

Cómo hacer correctamente el truco de la pinza de madera

Para utilizar este método no hace falta empapar la pinza de madera. Basta con colocar unas pocas gotas del perfume o ambientador elegido y dejar que la madera las absorba antes de engancharla en la rejilla.

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La pinza debe quedar bien sujeta y no interferir con el movimiento de las láminas de ventilación. También conviene colocarla lejos de los botones, pantallas y controles para evitar que moleste al conductor mientras circula.

Además, utilizar demasiado líquido puede hacer que el perfume gotee sobre la rejilla o el salpicadero. Por eso, unas pocas gotas son suficientes para convertir la pinza de madera en un ambientador casero para el coche.

Qué recomienda la DGT sobre el aire acondicionado del coche en verano

Más allá de este truco, utilizar correctamente el aire acondicionado del coche resulta especialmente importante cuando las temperaturas son elevadas. La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de que el exceso de calor puede aumentar la fatiga y afectar a la atención durante la conducción.

Entre sus recomendaciones, la DGT aconseja mantener una temperatura confortable dentro del habitáculo y evitar diferencias excesivas respecto al exterior. También es recomendable ventilar previamente el coche cuando ha permanecido estacionado al sol.

La pinza de madera en la rejilla del aire acondicionado, por tanto, puede servir como un complemento para aportar aroma al interior, pero no sustituye el mantenimiento de la climatización. Si aparecen malos olores persistentes o el sistema no enfría correctamente, conviene revisar el filtro y el propio sistema de aire acondicionado.