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A comienzos de la década de 1970, un pequeño grupo de ardillas de vientre rojo (Callosciurus erythraeus) llegó al partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires, con fines ornamentales.

Esta especie es originaria del sudeste asiático y, según los registros disponibles, ese fue el punto de partida de una invasión que hoy preocupa a especialistas y autoridades ambientales.

Medio siglo después, la situación cambió por completo: lo que empezó como un grupo reducido de animales se transformó en una población fuera de control que ya afecta a varias provincias del país.

Cuántas ardillas hay hoy y dónde se encuentran

De acuerdo con estudios del Grupo de Ecología de Mamíferos Introducidos (EMI) de la Universidad Nacional de Luján, la población actual de esta especie supera los 100.000 ejemplares.

De acuerdo con estudios del Grupo de Ecología de Mamíferos Introducidos (EMI) de la Universidad Nacional de Luján, la población actual de esta especie supera los 100.000 ejemplares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estos son los datos más relevantes sobre su expansión:

Superficie invadida: 2.186 kilómetros cuadrados, un área diez veces más grande que la Ciudad de Buenos Aires.

Partidos bonaerenses afectados: al menos 15.

Otras zonas con presencia confirmada: parques de la Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba y Santa Fe .

Forma de expansión: las personas trasladan a los animales a nuevos lugares por considerarlos atractivos, lo que genera nuevos focos de invasión.

Por qué esta ardilla es un problema y no solo una curiosidad

La rápida multiplicación de esta especie no es un dato menor: su presencia genera distintos tipos de daños que van desde la salud pública hasta la economía.

Riesgo para la salud: como otros roedores silvestres, puede transmitir a las personas parásitos y enfermedades, entre ellas la leptospirosis .

Impacto en especies nativas: afecta a la vegetación local y actúa como predadora o competidora de la fauna silvestre. Existe preocupación por su posible avance hacia zonas como la Selva Paranaense y las Yungas , donde podría afectar a las ardillas nativas.

Daños en la producción: se alimenta principalmente de semillas y frutos, muchos de ellos destinados al consumo humano, como cítricos, nueces, duraznos, higos, kiwis, manzanas y peras . También descorteza árboles, lo que favorece que se sequen o se infecten con hongos.

Pérdidas económicas: provoca roturas en sistemas de riego y cableado, ya que roe mangueras, cables de electricidad, de TV, de telefonía y hasta transformadores eléctricos.

Qué se está haciendo frente a esta invasión

La presencia de la ardilla en Argentina genera distintos tipos de daños que van desde la salud pública hasta la economía. (Fuente: Argentina.gob) Argentina.gob

Frente a este panorama, se puso en marcha un plan piloto enfocado en la ardilla de vientre rojo y en otras especies exóticas utilizadas como mascotas o animales ornamentales, en el marco del Proyecto ENEEI.

Los principales objetivos de esta iniciativa son: