A la hora de comprar carne en el supermercado, el color de la bandeja puede llamar la atención y hasta dar la impresión de que identifica distintos niveles de calidad. Sin embargo, las bandejas negras, rojas, amarillas o blancas no responden a una clasificación sanitaria oficial.

Qué significa el color negro, rojo y amarillo de las bandejas de carne

No existe una norma nacional que establezca que un determinado color de bandeja corresponda a una calidad específica de carne. El significado puede variar de un comercio a otro y responde principalmente a criterios internos de presentación y comercialización .

Las bandejas negras suelen utilizarse para destacar productos que el supermercado busca presentar como una línea superior o premium. Las amarillas pueden aparecer en productos relacionados con el consumo cotidiano o vinculados a promociones, mientras que las rojas o blancas también pueden utilizarse para las presentaciones tradicionales.

Por eso, el color puede servir como una referencia comercial, pero no garantiza por sí mismo que el corte de carne sea más tierno, fresco o sabroso. Dos bandejas de distintos colores pueden contener carnes de características similares y, a la inversa, dos cortes con el mismo color de envase pueden tener diferencias importantes.

Cómo saber si una bandeja de carne tiene buena calidad

Más allá del color del envase, hay algunos detalles que pueden ayudar a elegir un mejor corte de carne. Uno de los principales es el marmoleado, es decir, la presencia de pequeñas vetas de grasa intramuscular distribuidas dentro de la carne.

Una cantidad adecuada de grasa intramuscular puede aportar mayor jugosidad, sabor y terneza durante la cocción. También conviene observar el aspecto general de las fibras y evitar productos que presenten una cantidad excesiva de líquido acumulado dentro de la bandeja.

La grasa también puede aportar información. En términos generales, una grasa blanca o cremosa suele ser preferible, mientras que una tonalidad más amarillenta puede estar relacionada con factores como la edad del animal o su alimentación, aunque el color de la grasa por sí solo tampoco permite determinar la calidad de la carne.

El envase es otro punto importante: el film debe estar correctamente adherido y la bandeja debe conservarse en buenas condiciones, sin roturas ni pérdidas.

Bandejas de carne en supermercados: qué significan los colores negro, rojo, amarillo y blanco y qué factores conviene revisar antes de comprar. ChatGPT | Audiencias

Qué información hay que revisar antes de comprar carne envasada

La etiqueta de la bandeja contiene información mucho más importante que el color del envase. Antes de llevar un producto, es recomendable revisar especialmente la fecha de envasado, la fecha de vencimiento y las condiciones de conservación indicadas .

También pueden figurar datos como la denominación del corte, el peso neto, el precio por kilo, el precio total, el número de lote y la información correspondiente al establecimiento o fraccionador.

El número de lote permite identificar el producto y facilita su trazabilidad ante eventuales inconvenientes. Además, la etiqueta puede incluir los datos del establecimiento habilitado y las indicaciones necesarias para conservar correctamente la carne.

Por eso, aunque una bandeja negra pueda destacarse visualmente como una opción premium, la mejor elección no debería hacerse solamente por el color. La calidad del corte, su aspecto, la información de la etiqueta y las condiciones de conservación son factores mucho más relevantes al momento de decidir qué carne comprar.