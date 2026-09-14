El dólar cotiza a 17.01 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 14 de septiembre de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.33%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.01 pesos y un mínimo de 16.96 pesos.

En la última semana, el Dólar subió 0.54%, mientras que en el último año cayó -8.13%, indicando debilidad a largo plazo pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días prevaleció un sesgo bajista (6 caídas, 4 subidas): descensos al inicio, repuntes breves a mitad, nueva debilidad y recuperación final insuficiente; sin jornadas estables.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 16.9 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana es de 4.02%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.19%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, marcando un dato de 1 igual a 1, lo que indica un incremento en su valor en relación con los días pasados. Esta alza sugiere una mayor demanda por la moneda, posiblemente influenciada por factores económicos recientes.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, con un dato de 1 en valores negativos, esto habría indicado una disminución en la cotización del Dólar, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, mantener un dato positivo resalta un clima optimista para los próximos días.

En resumen, la tendencia actual puede seguir reafirmando el fortalecimiento de la moneda si se mantienen las condiciones que impulsan esta alza.

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".