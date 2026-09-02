Desde ayer, martes 2, cerca de 750 trabajadores fueron enviados al seguro de desempleo en el Frigorífico Tacuarembó, en el marco de una reestructura que incluye despidos y una rebaja salarial.

Frigorífico Tacuarembó es una de las plantas de procesamiento de carne vacuna y ovina más importantes de Uruguay. Actualmente forma parte del grupo multinacional Marfrig.

En la última reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los trabajadores fueron informados que este 1° de setiembre más de 700 trabajadores iban a ser enviados al seguro de paro.

El presidente de la Asociación de Obreros y Empleados de Frigorífico Tacuarembó, Hugo Gálvez, señaló que tal como estaba previsto mañana, jueves, el sindicato mantendrá una reunión con la empresa y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde presentará una contrapropuesta con el objetivo de evitar los despidos.

Se trata de un fuerte para una planta frigorífica que da empleo a unos 1.800 operarios. En abril de 2026 el presidente Yamandú Orsi participó en la inauguración de las obras de ampliación del frigorífico, una inversión de 70 millones de dólares que amplió la capacidad operativa e incorporó a 570 trabajadores a una nueva línea de producción

“Hay que recordar que a muchos compañeros ya se les ha venido terminado las licencias reglamentarias y hay que ver que estos compañeros también puedan ingresar a un seguro parcial donde estos días que estuvieron perdiendo, perciban algo de salario para que el impacto no sea aún mayor”, dijo Gálvez en declaraciones a Canal 10.

El dirigente sindical dijo que al momento el frigorífico funciona con los turnos nuevos, personal que entró hace dos años, pero están con baja actividad ya que no está habiendo faena todos los días. Además, destacó que hay problemas para conseguir ganado.