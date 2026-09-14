Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 14 de septiembre de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.079,06 pesos colombianos.

En la última semana, el mercado del Dólar retrocedió -1.21% y en el último año acumula una caída de -17.44%, indicando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-ar

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.54%.

En la última sesión, la cotización del dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar presentó una tendencia mayormente bajista, con un repunte temprano, una larga racha de caídas, otro alivio breve cerca del final y un cierre notablemente por debajo del nivel inicial.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Este descenso sugiere una posible debilidad en la demanda de la moneda frente a otros activos.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo en bancos y casas de cambio autorizadas y vigiladas por la Superfinanciera. Compara la TRM y comisiones, exige comprobante y evita cambistas informales.

Prefiere transferencias y cuentas a tu nombre para reducir efectivo. Verifica la autenticidad de los billetes y cumple con las normas cambiarias para evitar riesgos y sanciones.