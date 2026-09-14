En la sesión de apertura de este lunes, 14 de septiembre de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1558 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,32% en relación con el día anterior.

El euro frente al dólar retrocedió -0.58% en la última semana y acumula -1.42% en el último año, señalando una tendencia bajista moderada.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

En los últimos días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, observándose una reducción constante en su valor en comparación con los días anteriores. Esta caída se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, reflejando una presión creciente sobre la moneda.

Este comportamiento puede indicar un debilitamiento en la demanda del dólar, lo que podría resultar en una mayor estabilidad para otras monedas en el corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para anticipar posibles cambios en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar es del 2.05%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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