Se aproxima un diluvio histórico de 48 horas de tormentas, caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 100km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un miércoles complicado para buena parte del centro y noroeste argentino, con alertas amarillas y naranjas por viento, viento zonda, nevadas y tormentas que afectan a distintas provincias de la Argentina.

Según el informe oficial, las condiciones se mantendrán durante las próximas horas y podrían modificarse a medida que avance el sistema. La provincia de Buenos Aires y el resto del país no están exentos de cambios en las próximas jornadas.

Cómo afecta la alerta a cada provincia, según el Servicio Meteorológico Nacional

Catamarca: alerta amarilla por viento y viento zonda, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en zonas de cordillera.

La Rioja: misma situación, con viento zonda que puede generar un brusco aumento de la temperatura.

Mendoza: alerta amarilla por viento y viento zonda, además de nevadas en sectores cordilleranos.

Neuquén: alerta amarilla por tormenta, alerta naranja por nevadas y alerta amarilla por vientos.

San Juan: alerta amarilla por nevadas , vientos y viento zonda.

Tucumán: alerta amarilla por viento y viento zonda.

Los alertas emitidos por el Servicio Meteorológico para este miércoles. Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones del SMN según el tipo de alerta

Por viento y viento zonda: asegurar objetos sueltos, cerrar puertas y ventanas, evitar refugiarse bajo árboles o carteles, y circular con precaución.

Por nevadas: circular solo con vehículos preparados para hielo, seguir instrucciones de autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible.

Por tormentas (o lluvias, según corresponda confirmar): evitar sacar la basura, limpiar desagües, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.

Qué significan las alertas amarilla y naranja

La alerta amarilla indica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción en actividades cotidianas.

La alerta naranja implica un impacto mayor, con posible afectación a la salud y necesidad de extremar precauciones, especialmente en grupos de riesgo.

El clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará con climas agradables entre los 17°C como máxima y 11°C como mínima para este miércoles.

Asimismo, el jueves aumentará la temperatura a 20°C con mínimas de 13°C.

No obstante, el viernes llegarán las tormentas por la mañana y lluvias por la tarde con máxima de 21°C y mínima de 15°C.