Quién es el favorito entre Argentina-Inglaterra, según las casas de apuestas.

En esta noticia Quién es el favorito entre Argentina-Inglaterra, según las principales casas de apuestas

Cada vez faltan menos horas para la gran semifinal entre Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

En este marco, muchos amantes de este deporte quieren saber quién es el favorito de este partido para el resto del mundo.

Quién es el favorito entre Argentina-Inglaterra, según las principales casas de apuestas

Según el relevamiento, las cuotas dentro de Argentina muestran un mercado muy parejo.

El dato: Inglaterra va como leve favorita .

Quién es el favorito entre Argentina-Inglaterra, según las principales casas de apuestas. @afaseleccion / Instagram

Por ejemplo, en Bet 365, una de las principales casas de apuestas, las cuotas son las siguientes:

Inglaterra : 2.70

Empate: 2.87

Argentina: 3.00

Este es un número estimativo, ya que el número varía con el correr del tiempo y también se modifica una vez iniciado el partido.

En cuanto al favoritismo, las casas de apuestas pagan menos la victoria de Inglaterra por los partidos que ganó, buen presente de sus jugadores y el nivel del equipo.

En tanto la Argentina, ganó sus últimos partidos con jugadas aisladas de sus individualidades sin encontrar una regularidad en su juego como lo fue en la Copa del Mundo Qatar 2022

No obstante, estos números no significan nada y una vez que comience el partido cualquiera de los tres resultados es posible.

Cabe destacar que apostar excesivamente puede ser perjudicial para salud y siempre se debe jugar con responsabilidad.