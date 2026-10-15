La comunicación entre los seres humanos y las mascotas suele presentar desafíos debido a las diferencias en los códigos expresivos.

En el caso de los gatos, la cola constituye una de las herramientas de expresión más elocuentes de su anatomía.

Un informe publicado por Mirringo destaca que observar atentamente sus movimientos y su postura general permite a los tutores reconocer de manera anticipada cuándo el animal busca interacción, prefiere el aislamiento o experimenta alguna situación de estrés.

Qué significa cada posición y movimiento de la cola según el comportamiento felino

El repertorio gestual de la cola incluye múltiples variantes que reflejan distintas emociones y grados de estimulación.

De acuerdo con el análisis compartido por Mirringo, evaluar cada señal ayuda a interpretar con mayor precisión el estado del animal en un momento determinado:

Cola levantada: Denota confianza, bienestar y una actitud amigable o receptiva hacia el entorno.

Movimiento lento de un lado a otro: Refleja un estado de concentración profunda o alerta ante un estímulo que llama su atención.

Movimiento rápido o golpes contra el suelo: Indica clara incomodidad, fastidio o irritación creciente.

Movimiento de la punta: Expresa curiosidad, interés genuino o un grado moderado de estimulación mental.

Cola rígida: Evidencia tensión, miedo o el despliegue de una respuesta defensiva frente a una amenaza percibida.

Cola baja o entre las patas: Señala inseguridad, temor o sumisión.

Cola inflada: Manifiesta una reacción de máxima alerta ante una sensación de amenaza inminente o terror.

El repertorio gestual de la cola incluye múltiples variantes que reflejan distintas emociones y grados de estimulación.

Por qué es clave evaluar el contexto general y la función biológica de la cola

Más allá de su rol comunicativo, la cola cumple una función vital en la coordinación física del felino, actuando como un timón que facilita el equilibrio durante saltos y carreras.

Sin embargo, en la publicación de Mirringo se enfatiza que estas interpretaciones no deben tomarse como equivalencias matemáticas o universales.

Cada gato posee una impronta particular y el significado de un movimiento puede variar según el escenario. Por este motivo, resulta indispensable observar el contexto global de la situación y prestar atención complementaria a las señales que emiten sus orejas, sus ojos y la tensión general del cuerpo antes de emitir un juicio sobre su estado emocional.

Pautas prácticas para mejorar la convivencia y cuidar el bienestar del animal

Aprender a leer el lenguaje corporal de un gato no solo previene incidentes, sino que fortalece el vínculo afectivo al respetar los límites naturales del animal.

Entre las principales recomendaciones a tener en cuenta en el hogar se destacan: