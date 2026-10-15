Reclamar por un producto o servicio que nunca solicitaste: cómo hacer el reclamo paso a paso y qué hacer si no responden.

El impacto constante de los aumentos en las tarifas golpea con fuerza el presupuesto familiar en Argentina. Ante este escenario, surgió una plataforma local que promete aliviar el bolsillo de los usuarios. Se trata de la aplicación TuMango, una solución tecnológica que te permite reducir las facturas de servicios del hogar.

La nueva app que permite ahorrar en servicios

Los desarrolladores identificaron que un hogar promedio en Argentina pierde decenas de miles de pesos al año por abonar servicios desactualizados. “ Diseñamos este servicio para equilibrar la cancha entre los consumidores y las grandes empresas proveedoras ”, explican los creadores. El sistema opera sobre las principales prestadoras del mercado nacional como Personal, Telecentro, Movistar, Claro y DirecTV.

La plataforma funciona como un gestor inteligente enfocado en conseguir la tarifa más baja del mercado. No es necesario compartir contraseñas ni realizar trámites burocráticos para activar la gestión. De esta manera, si el trámite no arroja un resultado favorable, la persona no debe abonar absolutamente nada por el servicio.

La propuesta permite recortar en internet, telefonía celular y televisión por cable sin hacer ningún trámite.

La app te permite reducir el gasto en servicios. TuMango (sitio oficial)

Cómo funciona la plataforma y los pasos para empezar a pagar menos

El procedimiento destaca por su sencillez y la rapidez del proceso inicial en la web. El usuario únicamente debe adjuntar una foto o archivo digital de su última factura vencida o vigente.

La plataforma analiza la liquidación e inicia la negociación directa con la empresa proveedora de servicios. En un plazo habitual de 15 a 20 días hábiles, se notifica el porcentaje de descuento alcanzado en el resumen.

Para acceder a este beneficio de reducción de costos es necesario seguir estos pasos: