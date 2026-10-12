El especialista reveló qué hace que los gatos elijan a su persona favorita de la casa.

Los gatos pueden desarrollar vínculos diferentes con las personas con las que conviven. Sin embargo, quien más intenta acariciarlos o pasar tiempo con ellos no siempre es quien recibe más muestras de afecto.

Según el especialista en comportamiento felino Emiliano Linardi, una de las claves está en respetar los límites del animal y transmitirle seguridad.

En un video publicado en sus redes sociales, Linardi sostuvo que los gatos suelen elegir a “ quien respeta sus límites y le transmite seguridad” .

Según el experto, la confianza no se construye necesariamente a través de la insistencia, sino también al permitir que el felino decida cuándo acercarse.

Qué hace que un gato elija a su persona favorita

De acuerdo con Linardi, los gatos tienen una persona favorita. “La realidad es que no suelen elegir al que más comida les da y o a quien lo alzó más veces en el día. Generalmente eligen a quien respeta sus límites y les transmite seguridad”, explicó.

El especialista reveló qué hace que los gatos elijan a su persona favorita de la casa. Freepik

El especialista también señaló que puede ocurrir que un gato ignore a quien busca constantemente llamar su atención y se acerque a otra persona que no invade su espacio.

La idea es permitir que el contacto se produzca de manera voluntaria, sin perseguirla ni forzar las caricias cuando no quiere recibirlas.

Cada animal tiene su propio temperamento y sus experiencias previas, por lo que no existe una única fórmula que garantice convertirse en su persona favorita.

Cómo respetar los límites de un gato

La recomendación central es observar las reacciones del animal y adaptar la interacción a sus preferencias. Algunas pautas prácticas son:

Dejar que se acerque por voluntad propia : evitar perseguirlo por la casa o insistir cuando se aleja.

No forzar el contacto físico : si no quiere que lo alcen o lo acaricien, es importante respetar esa respuesta.

Mantener un entorno tranquilo : reducir las situaciones que puedan generarle miedo o incomodidad.

Prestar atención a su comportamiento: observar cómo responde al contacto permite reconocer cuándo está cómodo y cuándo necesita espacio.

Estas pautas son compatibles con los principios generales de bienestar animal difundidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El organismo explica que el bienestar incluye tanto la salud como el comportamiento y los estados afectivos del animal, y señala la importancia de evitar el miedo, el estrés y el sufrimiento.