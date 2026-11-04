Una mañana de temperaturas bajo cero puede cambiar mucho más que el estado de las rutas. En los vehículos diésel, el frío también puede modificar el comportamiento del combustible y, si la temperatura desciende lo suficiente, dificultar su circulación por el sistema. El motivo está relacionado con componentes del propio diésel que reaccionan frente a las bajas temperaturas.

El fenómeno ocurre porque el diésel contiene parafinas que, cuando baja la temperatura, pueden agruparse y formar cristales de cera. El documento técnico “Cold Filter Plugging Point Tester”, publicado por Anton Paar, explica que, cuando se precipita una determinada cantidad de cera, esos cristales pueden bloquear el flujo de combustible a través de filtros y otros pasos estrechos del sistema.

Qué es el CFPP y por qué importa cuando hace frío

Para conocer cómo se comporta un combustible diésel a bajas temperaturas existe un parámetro específico: el CFPP (Cold Filter Plugging Point), conocido como punto de obturación del filtro en frío. En términos prácticos, es un indicador utilizado para evaluar el comportamiento del combustible cuando baja la temperatura y existe el riesgo de que la formación de cristales interfiera con su paso por el filtro.

Este dato aparece entre las características técnicas de Shell V-Power Diesel grado 3. Según el material proporcionado por Shell para el producto, el CFPP se determina mediante el método IP 309 y presenta valores de referencia que cambian según el período del año. La ficha informa, por ejemplo, 3 °C entre noviembre y febrero, -9 °C en abril, -14 °C entre mayo y septiembre y -4 °C en octubre. Se trata de valores técnicos del combustible que cobran especial relevancia al analizar su comportamiento frente a temperaturas bajas.

Foto: Shell. Shell IA

El frío, entonces, no modifica necesariamente el combustible de un momento a otro. A medida que desciende la temperatura, las parafinas pueden formar estructuras de mayor tamaño. La información técnica publicada por Wilhelmsen para Unitor DieselPower CFPP explica que las parafinas presentes en combustibles destilados tienden a agruparse cuando baja la temperatura y que las partículas de cera, una vez formadas, resultan difíciles de volver a disolver en el combustible.

Qué otras características tiene Shell V-Power Diesel

Además de su comportamiento frente al frío, Shell V-Power Diesel grado 3 presenta un número de cetano de 52 y un contenido de azufre inferior a 10 mg/kg, según los valores representativos incluidos en la ficha técnica suministrada por la compañía. Shell también informa que el combustible cumple con las exigencias de las normas europeas para vehículos livianos y pesados equipados con motores de tecnología Euro V o superior.

La formulación también apunta a otro problema que puede aparecer en los motores diésel: la acumulación de depósitos. De acuerdo con la información de Shell, V-Power Diesel fue diseñado para limpiar el 100% de las partes críticas del motor. Además, contiene un mejorador de combustión que, según la compañía, ayuda a proteger el sistema de control de emisiones EGR frente a la acumulación de depósitos.

Shell aclara que los efectos y beneficios reales pueden variar según el tipo y estado del vehículo y el estilo de conducción. Por eso, cuando llega el invierno, mirar las características del diésel permite ir más allá de comparar solamente precio o marca. El CFPP aporta información específica sobre su comportamiento a bajas temperaturas, mientras que parámetros como el número de cetano, el contenido de azufre y la formulación ofrecen otros datos relevantes para conocer el producto.

En Shell V-Power Diesel grado 3, estas características se combinan con una fórmula orientada a la limpieza y protección de componentes críticos del motor.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.