Si un vehículo diésel empieza a responder distinto al acelerar o pierde parte del rendimiento que tenía antes, la explicación no siempre está en una falla evidente. Dentro del sistema de combustible, los inyectores pueden acumular depósitos que interfieren con su funcionamiento. El problema es que esta suciedad no está a la vista y puede afectar una pieza clave para que el combustible llegue de manera adecuada a la cámara de combustión.

¿Qué puede cambiar cuando esos depósitos se acumulan? El estudio “A Study of Diesel Fuel Injector Deposit Effects on Power and Fuel Economy Performance”, realizado por Christiane Behrendt, de Shell Global Solutions (Deutschland), y Alastair Smith, de Shell Global Solutions UK, y publicado por SAE International, explica que los depósitos en los orificios de los inyectores pueden reducir su capacidad de flujo.

La investigación también encontró una relación entre el ensuciamiento de los inyectores y un aumento del consumo específico de combustible en las condiciones evaluadas.

Qué pasa con la combustión cuando los inyectores acumulan depósitos

La clave está en cómo llega el combustible al interior del motor. El mismo estudio publicado por SAE International señala que la formación de depósitos en los orificios de los inyectores de motores diésel de inyección directa puede reducir la cantidad suministrada y alterar su patrón de pulverización dentro de la cámara.

Foto: Shell. Shell IA

Según el trabajo, esa situación puede generar una combustión menos eficiente, con menor potencia y un aumento del consumo y las emisiones. En este contexto, Shell V-Power Diesel grado 3 pone el foco precisamente en la limpieza de componentes críticos. Según el material técnico de Shell, el combustible fue diseñado para limpiar el 100% de las partes críticas del motor.

Para evaluar el efecto de los depósitos en vehículos diésel, la compañía compara un vehículo con inyectores limpiados con Shell V-Power frente al mismo vehículo con los inyectores sucios.

Qué características tiene Shell V-Power Diesel

La formulación incorpora además un mejorador de combustión que, de acuerdo con la información suministrada por Shell, ayuda a proteger el sistema de control de emisiones EGR frente a la acumulación de depósitos. A esto se suman un número de cetano de 52 y un contenido de azufre inferior a 10 mg/kg, de acuerdo con los valores representativos de producción informados en la ficha técnica.

Shell también evaluó el consumo de su combustible mediante la prueba de motor DW10B EEffG, reconocida por la industria. Según el material de la compañía, Shell V-Power Diesel fue comparado con un combustible de referencia base sin aditivos y mostró un beneficio de economía de combustible del 2,7% al final de la prueba.

La marca aclara que los efectos y beneficios reales pueden variar según el tipo y estado del vehículo y el estilo de conducción. Por eso, cuando aparecen cambios persistentes en la respuesta de un vehículo diésel, los inyectores son uno de los componentes que pueden entrar en consideración, aunque la presencia de depósitos no permite diagnosticar por sí sola una falla.

El estudio publicado por SAE International muestra que su acumulación puede alterar el flujo del combustible y afectar el desempeño bajo las condiciones analizadas. En ese escenario, Shell V-Power Diesel grado 3 incorpora una formulación orientada a mantener limpias partes críticas y proteger frente a la acumulación de depósitos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.