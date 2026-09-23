La Antártida presentó un récord positivo en la grieta de la Capa de Ozono.

Un grupo de científicos internacionales confirmó una noticia histórica sobre la atmósfera. El agujero en la capa de ozono ubicado sobre la Antártida registró una reducción histórica. El fenómeno alcanzó su nivel más bajo registrado en dos décadas en una señal positiva para el medio ambiente global.

La Organización Meteorológica Mundial presentó el informe técnico con estos resultados. Los especialistas siguieron la evolución de la masa de aire durante meses y detectaron una menor pérdida de la capa que protege al planeta de los rayos UV del Sol.

El estudio que analizó la mejora de la contaminación en la Antártida

Los registros indican una tendencia sostenida hacia la recuperación ambiental. La reducción actual demuestra el impacto de los acuerdos globales del pasado, aunque el monitoreo deberá continuar durante las próximas décadas. Por eso, ningún especialista descartó variaciones climáticas en los ciclos de cada año.

Expertos de la Organización Meteorológica Mundial lideraron la investigación comparativa donde analizaron la evolución del área antártica desde 1990. Los especialistas evaluaron la pérdida total de ozono en la alta atmósfera y confirmaron que el desgaste fue significativamente menor a la media.

El equipo comparó los valores más recientes con la serie histórica. El agujero en la Antártida mostró una de las marcas más bajas donde el déficit de masa disminuyó más de un 25% y la cifra marca un récord favorable en veinte años .

El último informe de OMM confirmó el récord positivo en contaminación. Imagen creada con ChatGPT

¿Cómo fue la investigación de la capa de Ozono en la Antártida?

Los investigares procesaron información satelital de agencias espaciales internacionales. El estudio combinó datos tomados por estaciones en el continente blanco donde los expertos rastrearon el comportamiento químico de los gases nocivos. Así, la investigación pudo probar la disminución continua de compuestos clorados y bromados.

Según el informe de la OMM, este resultado favorece la protección del planeta entero y puntualizó en que las restricciones al uso de sustancias químicas industriales mostraron un éxito real. Sin embargo, también contaron que la atmósfera requerirá más tiempo para sanar de forma completa.