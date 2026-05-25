AME4792. CÓRDOBA (ARGENTINA), 24/05/2026.- Juan Cruz Meza (i) de River disputa el balón con Santiago Longo de Belgrano este domingo, durante un partido por la final de la Liga Argentina entre River Plate y Belgrano, en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Cada vez que la pelota empieza a rodar, Google es una vía directa para que los hinchas sigan los partidos en tiempo real, verifiquen resultados o busquen las transmisiones.

El encuentro entre River Plate y Belgrano no solo se jugó en la cancha, sino que dominó por completo la agenda del buscador más usado en Argentina, al punto de convertirse en el tema más googleado de los últimos 7 días.

¿Cómo funciona Google Trends?

Esta herramienta gratuita permite ver el volumen de las consultas que los internautas le hacen a Google en tiempo real, conocer los temas del día, del mes o, incluso, los últimos 5 años.

Al ingresar un término, la plataforma nos muestra la intensidad del interés de los usuarios del buscador en una escala del 0 al 100, revelando cuándo un tema es apenas un murmullo y cuándo se convierte en una tendencia absoluta.

Más de 2 millones de búsquedas

El ranking de tendencias diarias refleja el volumen real del impacto. El término “river plate - belgrano” trepó al primer puesto con más de 2 millones de consultas, registrando un crecimiento superior al 1.000%.

Este flujo dejó en un segundo plano al resto de los temas del día, incluyendo el partido de la fecha del Inter Miami o las consultas vinculadas al feriado del 25 de mayo.

Google Trends y el interés a lo largo del tiempo

Durante los días previos, las búsquedas asociadas al partido se mantuvieron en niveles mínimos y planos, moviéndose dentro del ruido de fondo habitual de la web.

Sin embargo, a medida que se aproximaba la hora del pitazo inicial, la curva experimentó una aceleración vertical abrupta hasta tocar el valor máximo de popularidad (100).

Este salto registra el minuto exacto en que los hinchas se volcaron de forma masiva al buscador para seguir el minuto a minuto, el resultado o las opciones para ver la transmisión.

¿En dónde se buscó más el partido entre River y Belgrano?

El mapa de intensidad de búsqueda de Google Trends revela que el interés no se distribuyó de manera uniforme, sino que estuvo fuertemente traccionado por las provincias.

Córdoba se quedó con el primer puesto del ranking de interés (valor 100), empujada por la expectativa de la parcialidad de Belgrano.

El protagonismo del interior se consolidó en el norte y el litoral del país, completando el lote de las zonas más activas con Formosa (83), Santiago del Estero (79), Corrientes (74) y Chaco (73).