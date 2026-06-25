Aunque no vivas cerca del mar, seguramente hayas oído hablar de ciclones y tormentas capaces de provocar graves daños. Sin embargo, existe un fenómeno meteorológico aún más intenso que un ciclón común y que puede desarrollarse con una rapidez sorprendente: la llamada tormenta explosiva.

La naturaleza posee una fuerza difícil de dimensionar y, aunque la ciencia cuenta con herramientas cada vez más avanzadas para monitorear el clima, algunos eventos extremos siguen generando gran preocupación. Entre ellos se encuentran las conocidas bombogénesis o ciclones bomba, sistemas de baja presión que pueden intensificarse en muy poco tiempo y desencadenar condiciones meteorológicas severas.

Este fenómeno natural llamado bombogénesis suele ocurrir en latitudes medias, donde se encuentran masas de aire cálido y frío. Los expertos indican que las bombogénesis son muy comunes cerca de costas, como por ejemplo, en el noreste de Estados Unidos, el Atlántico Norte y Japón, inclusive España, por nombrar algunos lugares de alto impacto de huracanes, tormentas y ciclones.

Estas áreas en el planeta Tierra suelen favorecer rápidos descensos de presión, generando tormentas intensas con fuertes vientos y precipitaciones extremas.

Imagen satelial real de un ciclón bomba o bombogénesis. Fuente: Earth Observatory NASA

¿Qué es una bombogénesis?

Según el Earth Observatory de la NASA, la bombogénesis es un término popular que describe un ciclo de latitud media que se intensifica intensifica rápidamente hasta convertirse en un “ciclón bomba”.

El Earth Observatory de la NASA había catalogado como ciclón bomba o bombogénesis al fuerte ciclón extratropical que había azotado al noroeste del Pacífico el pasado 19 de noviembre del 2024 y que para el 20 del mismo mes, dejó sin electricidad a más de 600.000 personas en Washington.

¿Cómo entender una bombogénesis y su metamorfosis a un ciclón bomba?

La poderosa y temible tormenta empieza como una tormenta común, pero cuando una masa de aire frío choca con una cálida en el lugar perfecto, ocurre una transformación explosiva de gran impacto para el lugar donde ocurre.

En menos de 24 horas, la presión atmosférica cae drásticamente, como la ira de Hulk desatándose, y la tormenta se convierte en un ciclón bomba, lleno de poder destructivo, que no da tiempo de actuar si no se está preparado, de ahí, la importancia de las advertencias y alertas emitidas por las autoridades y el acatamiento de las mismas por parte de la población; es decir, de tu parte y tu familia.

La bombogénesis, convertida en una tormenta explosiva, genera fuertes vientos, lluvias torrenciales y caos climático son su marca, imponiendo la fuerza imparable de la naturaleza sobre lo que esté a su paso, así como un villano o “superhéroe” incontrolable.

Las siguientes imágenes de archivo, proporciondas por la agencia de noticias EFE en enero del 2022, muestra de forma gráfica cómo se puede presentar un ciclón bomba o una bombogénesis.

Ciclón bomba en Estados Unidos el 19 de noviembre del 2024. Fuente: Wather Prediction Center, WPC.

Instituciones como la NASA, el Servicio Meteorológico Nacional de México, SMN, o el propio Wather Prediction Center, WPC, de Estaos Unidos, advierten sobre las bombogénesis o ciclones bomba, como una fuerte consecuencia del cambio climático.