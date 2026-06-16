El Niño tiende a elevar las temperaturas medias mundiales y a aumentar los fenómenos extremos. Foto: Gemini (Ilustración).

La comunidad científica sigue de cerca un fenómeno que podría tener consecuencias en distintos rincones del planeta. Se trata de la posible formación de un “Súper Niño”, una versión especialmente intensa de uno de los eventos climáticos más influyentes sobre las lluvias, las temperaturas y la actividad agrícola a nivel mundial.

Las señales que mantienen en alerta a los expertos provienen del océano Pacífico, donde se registran temperaturas superiores a los valores habituales. Aunque todavía no existe una confirmación definitiva sobre la magnitud que alcanzará el fenómeno, los modelos climáticos comenzaron a detectar condiciones compatibles con un episodio de gran intensidad.

Qué es el Súper Niño y por qué preocupa a los científicos

El Niño forma parte de un sistema natural conocido como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), que surge de la interacción entre la atmósfera y el océano Pacífico ecuatorial.

Este fenómeno aparece cuando las aguas superficiales del Pacífico se calientan durante un período prolongado. Ese cambio altera la circulación atmosférica y modifica los patrones climáticos en diferentes regiones del mundo.

Cuando el calentamiento es mucho más intenso de lo habitual, los especialistas suelen utilizar el término “Súper Niño” para describir eventos excepcionales capaces de provocar:

Lluvias torrenciales.

Inundaciones.

Sequías severas.

Olas de calor.

Alteraciones en la producción agrícola.

Por qué lo comparan con uno de los peores eventos climáticos de la historia

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es la similitud que algunos indicadores presentan con el episodio registrado en 1877, considerado uno de los eventos de El Niño más extremos documentados.

Científicos monitorean un fuerte calentamiento del océano Pacífico que podría desencadenar lluvias extremas, sequías y eventos meteorológicos de gran impacto en distintos países. Imagen creada con ChatGPT

Aquel fenómeno estuvo asociado a graves sequías, pérdidas masivas de cultivos y crisis alimentarias en distintos continentes.

Los expertos aclaran que no significa necesariamente que vaya a repetirse un escenario similar, pero algunos patrones observados en el comportamiento del océano y de la atmósfera despertaron interés dentro de la comunidad científica.

Además, destacan que actualmente existen mejores sistemas de monitoreo, pronóstico y respuesta ante emergencias, aunque los fenómenos meteorológicos extremos continúan generando fuertes impactos económicos y sociales.

Cómo podría afectar a Argentina

En el caso argentino, los episodios de El Niño suelen estar relacionados con un aumento de las precipitaciones, especialmente en el centro y noreste del país.

Históricamente, algunos de los efectos más frecuentes incluyen:

Crecidas de ríos.

Inundaciones.

Tormentas intensas.

Exceso de humedad en zonas agrícolas.

Sin embargo, cada evento presenta características propias y su impacto final depende de múltiples factores climáticos.

La diferencia entre El Niño y La Niña

Aunque suelen mencionarse juntos, ambos fenómenos representan situaciones opuestas dentro del mismo sistema climático.

Mientras El Niño se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial, La Niña ocurre cuando esas mismas aguas registran temperaturas inferiores a las normales.

Esa diferencia modifica la circulación de los vientos y altera los patrones meteorológicos globales.

En Argentina, La Niña suele estar asociada a períodos más secos y a una reducción de las lluvias, especialmente en regiones productivas del centro del país. El Niño, en cambio, generalmente favorece precipitaciones más abundantes, aunque también incrementa el riesgo de eventos extremos.

Qué esperan los especialistas para los próximos meses

Los centros meteorológicos internacionales continuarán analizando la evolución de las temperaturas oceánicas y otros indicadores clave antes de confirmar si efectivamente se está formando un Súper Niño.

Por ahora, los expertos coinciden en que el comportamiento del Pacífico merece especial atención, ya que cualquier cambio significativo podría influir sobre el clima global durante los próximos meses y alterar desde la producción agrícola hasta la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.