Una auténtica “lluvia incandescente” iluminará los bosques de Tlaxcala entre junio y agosto de 2026, cuando millones de luciérnagas conviertan la oscuridad en un espectáculo natural visible únicamente en regiones específicas de Nanacamilpa y Calpulalpan.

Autoridades federales y estatales prevén la llegada de más de 120 mil visitantes nacionales e internacionales durante la Temporada de Luciérnagas 2026, considerada uno de los mayores imperdibles turísticos del país y una de las experiencias ecológicas más impactantes de México.

Lo días que habrá el avistamiento de luciérnagas. SECTUR

“Es algo que debes vivir, único en México y único en Tlaxcala. Son 23 lugares oficiales y certificados donde podrán vivir una noche mágica. De verdad, lo considero un imperdible turístico”, declaró la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Bosques iluminados, turismo comunitario y una derrama millonaria

La Temporada de Luciérnagas 2026 se realizará del 10 de junio al 9 de agosto en 23 centros autorizados de Nanacamilpa y Calpulalpan, donde el avistamiento ocurrirá bajo estrictos lineamientos ambientales para proteger el ecosistema.

El Gobierno de Tlaxcala estima una derrama económica superior a los 65 millones de pesos, impulsada por el turismo comunitario, hospedajes, gastronomía típica y actividades ecoturísticas que beneficiarán directamente a familias de la región.

Las fechas claves para ver las luciérnadas iluminar la noche. SECTUR

Entre las experiencias que podrán disfrutar los visitantes destacan:

Avistamiento nocturno de luciérnagas.

Senderismo y ciclismo de montaña.

Glamping y campismo en el bosque.

Rutas pulqueras y visitas a haciendas.

Apiturismo y gastronomía tlaxcalteca.

Hospedaje en cabañas y recorridos históricos.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que el fenómeno natural se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos del estado gracias a la expansión hotelera, nuevas rutas y condiciones de seguridad que permiten recibir visitantes de México y otras partes del mundo.

Dónde y cuándo ver las luciérnagas en México. SECTUR

Cuándo y dónde ver las luciérngas iluminar la noche. SECTUR

El fenómeno natural que sólo puede vivirse en esta zona de México

Las autoridades advirtieron que el acceso deberá realizarse únicamente en centros certificados, ya que caminar fuera de los senderos autorizados puede destruir el hábitat donde viven las luciérnagas.

“Hago un llamado a respetar los 23 lugares certificados. Si acudimos a sitios no oficiales, podemos dañar a las luciérnagas, porque viven en el suelo y al caminar fuera de los senderos las matamos”, alertó Josefina Rodríguez Zamora.

Para proteger el ecosistema y garantizar la seguridad de turistas, el Gobierno estatal implementará el “Operativo Luciérnaga”, un despliegue interinstitucional con vigilancia, atención médica, control de accesos y monitoreo ambiental durante toda la temporada.