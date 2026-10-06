Jennifer Aniston lleva décadas vinculada al mundo del fitness y a lo largo de los años probó diferentes disciplinas, entre ellas yoga, pilates, ciclismo, boxeo y running. Sin embargo, después de someterse durante mucho tiempo a entrenamientos de alta intensidad, encontró una alternativa de bajo impacto que se adapta mejor a sus necesidades actuales.

La actriz comenzó a entrenar con Pvolve después de que una lesión en la espalda se agravara durante el rodaje de una producción en 2021. Una amiga le recomendó este método de entrenamiento basado en movimientos de bajo impacto y, desde entonces, incorporó esta práctica a su rutina. En 2023 se convirtió además en embajadora de la marca.

“De todos los entrenamientos que he probado a lo largo de los años, este ha transformado mi cuerpo más que ningún otro, y es un entrenamiento realmente agradable que no me intimida, que no me da pavor”, contó Aniston a People.

La actriz también habló sobre los resultados que obtuvo con esta modalidad y aseguró en una entrevista con Vogue: “Estoy en mejor forma que cuando tenía 20 años; me siento mejor mental, física y espiritualmente. Todo está 100% mejor”.

Cuántas veces por semana entrena Jennifer Aniston

Para conocer en detalle cómo es la rutina de la actriz, The Everygirl consultó a Dani Coleman, vicepresidenta de entrenamiento y entrenadora principal de Pvolve, quien trabaja con Aniston desde hace aproximadamente dos años y medio.

Según explicó Coleman, la actriz prioriza la constancia y adapta sus sesiones de acuerdo con su agenda, sus viajes y cómo se siente cada día. Lo ideal es que entrene durante unos 40 minutos, entre tres y cuatro veces por semana, generalmente por la mañana.

La duración y la intensidad pueden variar. Si tiene poco tiempo o energía, Aniston igualmente busca mantenerse activa y realizar algún tipo de movimiento. Para Coleman, esa capacidad de adaptar el entrenamiento es una de las claves para sostenerlo a largo plazo.

Qué ejercicios prioriza Jennifer Aniston en sus entrenamientos

La rutina de Aniston se basa principalmente en ejercicios de fuerza, movilidad y estabilidad. El método Pvolve propone movimientos controlados y de bajo impacto que permiten trabajar distintos grupos musculares sin recurrir necesariamente a sesiones de alta intensidad.

Entre las modalidades que utiliza se encuentran Strength & Sculpt, Sculpt & Burn y el entrenamiento progresivo con pesas. Según Coleman, Sculpt & Burn es uno de los formatos favoritos de Aniston, ya que combina ejercicios de fortalecimiento con trabajo cardiovascular de bajo impacto.

Aunque gran parte de sus sesiones apunta a trabajar todo el cuerpo, la entrenadora también adapta la intensidad e incorpora mancuernas más pesadas cuando el objetivo es desarrollar masa muscular magra.

Qué ejercicios prioriza Jennifer Aniston en sus entrenamientos. Instagram @jenniferaniston

El detalle que Jennifer Aniston prioriza para fortalecer todo el cuerpo

Uno de los aspectos centrales del entrenamiento de la actriz es el trabajo de los músculos pequeños que suelen quedar relegados en las rutinas convencionales.

“Estos entrenamientos llegan a esos pequeños músculos que están debajo de los músculos más grandes que ni siquiera sabías que existían, así que realmente te fortaleces de adentro hacia afuera”, explicó Aniston a People.

Antes de comenzar con los ejercicios principales, además, realiza un calentamiento de aproximadamente cinco minutos. La preparación incluye movimientos como círculos de brazos y caderas, sentadillas suaves y ejercicios destinados a mejorar la movilidad de las articulaciones.

Los accesorios que usa Jennifer Aniston para entrenar

Entre los elementos que la actriz utiliza durante sus sesiones se encuentran la P.band, los deslizadores y el P.3 Trainer.

La P.band permite trabajar principalmente la parte superior del cuerpo y el tronco mediante movimientos dinámicos. Los deslizadores, por su parte, se utilizan para ejercicios de cuerpo completo y permiten aumentar la dificultad de movimientos como las planchas y las sentadillas.

P.band de Pvolve. Pvolve.

“Me encantan los deslizadores porque parecen inofensivos, ¡pero te sorprenden! Siento que trabajan todo: planchas, brazos y sentadillas”, contó Aniston.

Deslizadores de Pvolve. Pvolve.

El P.3 Trainer es otro de los elementos que utiliza durante sus sesiones. Coleman destacó que permite realizar un entrenamiento completo con un solo aparato y que puede combinarse con los deslizadores para aumentar la exigencia de los ejercicios.

P.3 Trainer de Pvolve. Pvolve.

“Realmente sientes que trabajas todos los músculos del cuerpo; es genial ejercitarlos todos a la vez”, aseguró Aniston.