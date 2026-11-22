La maduración influye en el dulzor y los nutrientes de los morrones.

Los morrones rojos, verdes y amarillos presentan diferencias que van más allá de su apariencia. La maduración influye en el sabor y en el contenido de nutrientes, por lo que elegir uno u otro también puede cambiar el resultado de una preparación.

Según la Universidad de Massachusetts Amherst, los verdes se cosechan antes de madurar y tienen un sabor ligeramente amargo. Los amarillos permanecen más tiempo en la planta y son más dulces, mientras que los rojos se destacan por tener el mayor dulzor de esta comparación.

Por qué cambian el color y el sabor de los morrones

El tiempo de cosecha ayuda a explicar esas diferencias, pero también interviene la variedad. El servicio de extensión de la Universidad Estatal de Mississippi señala que ambos factores determinan el color y la madurez. Los verdes son los menos maduros y, al desarrollarse, pueden adquirir otros colores según la variedad.

Por eso, no todos siguen necesariamente una secuencia de verde a amarillo y después a rojo. También existen morrones que alcanzan tonos anaranjados, violetas, casi blancos o prácticamente negros.

A medida que maduran, el sabor se vuelve más dulce. La diferencia permite distinguir al verde, de gusto más amargo, del rojo, que se encuentra en el extremo más dulce.

Qué diferencias nutricionales tienen

Todos contienen vitamina C. La Universidad Estatal de Mississippi explica que este nutriente participa en la reparación de los tejidos y ayuda al organismo a absorber hierro. También menciona vitaminas B6, K, A y E, minerales y antioxidantes.

El morrón verde tiene un sabor más amargo, mientras que el rojo se destaca por su dulzor. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La composición de estos últimos cambia con la maduración. Los verdes contienen luteína y zeaxantina, los amarillos, violaxantina, y el rojo debe su color a la capsantina.

La guía de Massachusetts Amherst destaca al morrón rojo por su mayor contenido de betacaroteno y vitaminas A y C dentro de la comparación. Además, señala que los morrones aportan fibra, potasio y ácido fólico.

Cómo elegirlos y conservarlos en casa

Al comprarlos, Massachusetts Amherst recomienda buscar ejemplares firmes, brillantes y pesados para su tamaño. Conviene evitar los que tengan manchas marrones, piel arrugada o sectores blandos.

Para conservarlos enteros, indica guardarlos sin lavar en una bolsa o recipiente dentro de la heladera durante hasta cinco días. Si ya están lavados y cortados, deben refrigerarse en un recipiente y utilizarse dentro de dos días.

También pueden congelarse. En ese caso, la universidad aconseja lavarlos, cortarlos y colocarlos en una bolsa para freezer identificada, para consumirlos dentro de ocho meses.