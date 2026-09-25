La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña revocó el fallo con el que la jueza Laura De Marinis había declarado la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un menor de 14 años en una causa por robo en grado de tentativa.

Los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca dieron lugar al recurso de apelación que dispuso el fiscal Mauro Andrés Tereszko y la auxiliar fiscal, Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil (UFEPJ), según reza el fallo de 65 páginas, al que tuvo acceso El Cronista.

La Justicia dispuso apartar del caso a Laura de Marinis

En la resolución emitida este viernes, el tribunal dispuso que la jueza Laura De Marinis sea apartada del caso.

Además, los magistrados resolvieron sortear un nuevo juez dentro de la causa y que “continúe interviniendo en los autos principales”, como lo detalla el fallo.

Los jueces sostuvieron que la magistrada aplicó “de forma infundada” el principio de no regresividad: la Convención sobre los Derechos del Niño no fija una edad mínima de punibilidad, y la Corte Suprema solo veda las regresiones “injustificadas”, no cualquier regresión. Para el tribunal, el debate parlamentario que precedió a la ley cumplió con ese estándar de justificación.

Jueza Laura de Marinis (NA)

También cuestionaron que De Marinis fundara el sobreseimiento en una norma “expresamente derogada” sin antes evaluar la constitucionalidad del artículo que la derogó, lo que —según la Cámara— la llevó a “instituirse en legisladora”. A esto sumaron una tercera falla: haber analizado de forma prematura la materialidad del hecho, una función que corresponde al Ministerio Público Fiscal, según el principio acusatorio que rige en la Ciudad.

El fallo original: inconstitucionalidad y sobreseimiento

El caso se originó el 10 de septiembre, cuando un procedimiento de flagrancia involucró a cuatro adolescentes, entre ellos el acusado, identificado como M.I.A., de 14 años, imputado por robo en grado de tentativa.

De Marinis había declarado la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 —que fija en 14 años la edad mínima de punibilidad— y sobreseyó al joven por considerarlo no punible, apoyándose en la ley derogada 22.278. La fiscalía, a cargo de Mauro Andrés Tereszko y Paula Raffa Pirra, apeló esa decisión.

La resolución final ordena revocar íntegramente el fallo de De Marinis, apartarla del expediente y remitir la causa a la Oficina de Sorteos de la Cámara para que se asigne un nuevo juzgado. El tribunal también dejó planteada la reserva del caso federal, lo que podría abrir la puerta a una eventual intervención de instancias superiores.