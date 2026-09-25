Detuvieron a la actriz Susan Sarandon frente a la Asamblea de la ONU.

La reconocida actriz estadounidense Susan Sarandon fue arrestada este jueves mientras participaba de una marcha contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, frente a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Sarandon, recordada por su participación en la película ‘Thelma y Louise”, entre otras, había dicho recientemente que perdió varias posibilidades laborales en Hollywood por su apoyo a Palestina.

Quiénes son los actores detenidos en la protesta contra Netanyahu en Nueva York

Sarandon junto a su colega Hannah Einbinder (conocida por la serie Hacks) fueron esposadas y retiradas por la policía, una imagen que fue captada por la prensa y ocasionales testigos, y que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

La Policía de Nueva York (NYPD) intervino para despejar una intersección de la Primera Avenida bloqueada por Sarandon y el resto de los participantes de la concentración y puso bajo custodia a 103 personas. Reuters cifró en al menos 30 los detenidos.

"Susan Sarandon":

Porque fue arrestada durante una protesta contra Benjamin Netanyahu en Nueva York pic.twitter.com/4zSJ8ssPiG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 24, 2026

Un portavoz de la NYPD le confirmó a The Guardian que los efectivos respondieron a una “manifestación no programada” cuyos participantes bloqueaban el tráfico; quienes no obedecieron las advertencias para despejar el área fueron arrestados.

También fue arrestado el humorista Caleb Hearon, mientras que la actriz Cinthya Nixon (protagonista de la serie Sex and the City) y su colega Elliot Page también participaron de la protesta, aunque no fueron arrestados.

De qué protesta participaban los actores detenidos

La manifestación había sido convocada por Jewish Voice for Peace (Voces Judías por la Paz), una organización que llamó a protestar contra la presencia de Netanyahu frente a la ONU y en respaldo a Palestina.

Durante la movilización también fue detenida Darializa Avila-Chevalier, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y respaldada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

A pesar de la protesta, el líder israelí habló ante la Asamblea de la ONU, y durante su discurso, cuestionó a Mamdani y lo calificó de “antisemita”, además de acusarlo de respaldar a Hamás.

Al mismo, en las inmediaciones de la sede de la ONU algunos manifestantes portaban banderas con la leyenda “End of genocide” (Fin del genocidio), en referencia a los ataques de Israel sobre Gaza, considerado por muchos observadores internacionales como crímenes de lesa humanidad.