Hablar en tono elevado o a los gritos es un comportamiento que, desde la perspectiva psicológica, puede interpretarse de diferentes maneras según el contexto, las emociones de quien lo realiza y su entorno. Generalmente, este estilo de comunicación evidencia una dificultad para gestionarlas, lo que implica una falta de regulación al momento de expresarlas.

Gritar suele ser una reacción impulsiva ante situaciones de estrés, frustración o acumulación de tensión. En estas circunstancias, la persona puede sentir que sus palabras no están siendo tomadas en cuenta o valoradas. Sin embargo, no siempre tiene un trasfondo agresivo; en algunos casos, es simplemente una respuesta automática frente a la percepción de perder el control.

Por qué algunas personas hablan gritando. Fuente: Shutterstock

Conocé el verdadero motivo por el cual las personas elevan el tono de la voz. La ciencia social ya compartió el secreto mejor guardado hasta el momento.

¿Qué demuestra la gente que grita?

Una causa frecuente de este comportamiento es el deseo de imponer control o demostrar autoridad durante una conversación. Las personas que tienden a levantar la voz pueden estar buscando dominar en una discusión o silenciar a su compañero . Este patrón, en ocasiones, está relacionado con una autoestima baja, donde se percibe que elevar el tono es necesario para ser escuchado o respetado.

Asimismo, hablar a los gritos puede ser un hábito diario aprendido en el entorno familiar o social. Crecer en un ambiente donde esta forma de comunicación es común puede llevar a considerarla normal, sin identificar sus consecuencias negativas. Este estilo, si se mantiene a lo largo del tiempo, puede afectar las relaciones personales y laborales, ya que suele generar rechazo, desconfianza y un desgaste significativo en los vínculos.

¿Cómo puedo dejar de gritar?

Desde la psicología, se sugiere trabajar en el desarrollo de habilidades para regular las emociones. Esto implica aprender a reconocer, comprender y expresarlas de forma adecuada, sin recurrir al grito como método de descarga.

Con técnicas de regulación emocional y comunicación firme, es posible mejorar la interacción con los demás, minimizar los conflictos y establecer relaciones saludables y equilibradas.