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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con el Ministerio de Capital Humano, habilitó una nueva instancia de inscripción al Programa de Becas Progresar Obligatorio.
La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel secundario que buscan completar sus estudios y que no pudieron anotarse en la primera etapa del año o tuvieron inconvenientes con su solicitud.
La inscripción estará disponible hasta el 4 de septiembre, por lo que quienes cumplan con las condiciones establecidas deberán completar el trámite antes del cierre.
Los beneficiarios seleccionados podrán acceder a una beca de $35.000 mensuales durante hasta seis meses, siempre que mantengan la regularidad escolar y cumplan con las demás obligaciones del programa.
Progresar Obligatorio: cuánto se cobra por mes
El pago de la beca se realiza bajo un esquema que contempla una parte del dinero de manera mensual y otra que queda retenida hasta acreditar el cumplimiento de las condiciones académicas.
De los $35.000 mensuales, el beneficiario recibe directamente el 80%, equivalente a $28.000. El 20% restante, unos $7.000 por mes, permanece retenido.
Ese monto acumulado se libera posteriormente en un pago extraordinario, una vez que se acredita el cumplimiento de las condiciones de regularidad y las exigencias educativas establecidas por el programa.
Quiénes pueden acceder a la beca Progresar
Para participar de esta convocatoria, los interesados deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con la edad, la residencia y su situación educativa.
Los principales requisitos son:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y contar con DNI.
- Tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la inscripción.
- Ser alumno regular de una institución de nivel secundario reconocida oficialmente.
- Cumplir con las condiciones académicas y administrativas establecidas por el programa.
Cuál es el límite de ingresos para cobrar Progresar
También se analiza la situación económica del estudiante y de su grupo familiar. Para acceder al beneficio, los ingresos del solicitante y de quienes integran su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de la evaluación.
Existe una excepción para determinados sectores en situación de vulnerabilidad. En particular, el límite de ingresos no se aplica a quienes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.
Qué otros requisitos hay que cumplir
Además de las condiciones educativas y económicas, el programa contempla otros compromisos que deben cumplir los beneficiarios durante el período en el que reciben la beca.
Entre ellos se encuentra contar con el calendario nacional de vacunación completo o en curso, de acuerdo con la edad correspondiente.
También es obligatorio participar de las actividades complementarias que determine la Secretaría de Educación, que pueden incluir propuestas de orientación vocacional, formación para el trabajo y capacitación en competencias digitales.
Cómo inscribirse a Progresar Obligatorio
El trámite se realiza de manera online, a través de los canales oficiales habilitados para el programa.
Para completar la inscripción, los interesados deben:
- Ingresar a la plataforma oficial de Progresar o acceder mediante la aplicación Mi Argentina.
- Iniciar sesión con el usuario y contraseña correspondiente.
- Verificar los datos personales y completar la información solicitada.
- Responder la encuesta socioeducativa sobre la situación familiar, habitacional y educativa.
- Informar la institución secundaria a la que asiste el estudiante.
- Completar los datos vinculados con la modalidad de cursada.
- Declarar una CBU o CVU a nombre del titular para recibir el dinero de la beca.
La inscripción permanecerá disponible hasta el 4 de septiembre. Por eso, es importante completar el formulario antes del cierre y revisar que todos los datos personales, académicos y bancarios hayan sido ingresados correctamente para evitar inconvenientes durante el proceso de evaluación.