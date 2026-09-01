La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza este mes el monto de las jubilaciones y pensiones, en el marco del esquema de movilidad que rige desde julio de 2024.

El ajuste se calcula según la inflación y llega junto con la continuidad del bono extraordinario para los haberes más bajos, por lo que a partir del próximo martes 8 de septiembre los pensionados cobrarán con una suba .

No todos los beneficiarios reciben el mismo trato en septiembre: el aumento alcanza a toda la escala de jubilaciones, pero el bono de $70.000 tiene condiciones puntuales según el ingreso de cada titular.

Cuánto aumenta la jubilación mínima de ANSES en septiembre

El incremento de septiembre es del 2,1%, en línea con la variación del IPC de julio que midió el INDEC.

Con ese ajuste, el haber mínimo pasa de $419.775,93 a $428.591,22. La suba se aplica de forma automática, sin necesidad de ningún trámite.

Este esquema de movilidad mensual, vigente desde julio de 2024, toma como referencia la inflación del mes anterior para definir el porcentaje de cada actualización.

A quiénes alcanza el bono de $70.000 en septiembre

El incremento de septiembre es del 2,1%, en línea con la variación del IPC de julio que midió el INDEC. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock (editado con IA)

Quienes cobran la jubilación mínima acceden al bono completo. En septiembre, la suma de ambos conceptos da un total de $498.591,22.

Quienes tienen un haber superior a la mínima también pueden recibir un refuerzo, aunque de menor monto, calculado para completar sus ingresos hasta ese mismo tope:

Con un haber de $440.000, el complemento sería de $58.591,22 .

Con un haber de $460.000, el complemento sería de $38.591,22.

A mayor jubilación, menor es el refuerzo. Quien supera los $498.591,22 de ingreso queda directamente fuera del esquema del bono.

Qué pasa con los haberes más altos y el bono extraordinario

La actualización también impacta en la jubilación máxima, que pasa de $2.824.694,50 a $2.884.013,08 en septiembre .

Los titulares de este nivel de ingresos no acceden al bono, ya que sus haberes superan ampliamente el límite fijado para recibir el refuerzo.

Además, el bono se liquida como un concepto aparte de la jubilación: es no remunerativo, no sufre descuentos y no se toma en cuenta para calcular futuros aumentos por movilidad.