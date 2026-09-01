Durante el cierre de mercados de este martes, 1 de septiembre de 2026, el dólar alcanzó los MXN 16.99, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.04% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.02 pesos y un mínimo de 16.98 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.22%, pero en el último año cayó 7.24%, lo que indica una tendencia anual bajista pese al leve repunte reciente.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró tendencia alcista: seis alzas y cuatro bajas; racha positiva a mitad de período y dos caídas finales que sugieren corrección.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, que se sitúa en 2.67%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva tras dos días consecutivos de incrementos. Este comportamiento indica un interés creciente en la moneda, lo que ha llevado a su valorización en el mercado.

En contraste, los días anteriores habían reflejado una estabilización en su valor, lo que sugiere que los cambios recientes son una respuesta a factores económicos que están influyendo en la demanda del Dólar.

Analizando esta tendencia, parece que el aumento de la cotización podría estar relacionado con un fortalecimiento de la economía local o expectativas de cambios en políticas económicas.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.