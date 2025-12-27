Por qué se usa ropa blanca para el outfit de Año Nuevo y cuál es el significado de la tradición Fuente: Archivo

Cada 31 de diciembre, millones de personas eligen vestirse de blanco para recibir el Año Nuevo. Esta costumbre, que se ha vuelto tendencia en redes sociales y en celebraciones alrededor del mundo, no es solo una cuestión estética, si no que tiene un profundo significado cultural y espiritual.

El origen de la tradición de vestir de blanco en Año Nuevo

La práctica de usar ropa blanca en la noche del 31 de diciembre tiene raíces en rituales ancestrales. En muchas culturas, el blanco representa pureza, paz y renovación.

En Brasil, por ejemplo, esta costumbre se popularizó gracias a la influencia de religiones afrobrasileñas como el Candomblé y la Umbanda, donde el blanco se asocia con la limpieza espiritual y la conexión con energías positivas.

Con el tiempo, esta tradición se expandió a otros países de América Latina y se convirtió en un símbolo universal de buenos deseos para el año que comienza.

En la actualidad, utilizar un outfit blanco en su totalidad o en algunas prendas no solo es un acto espiritual, sino también una tendencia de moda que marca el inicio de un nuevo ciclo.

Qué significa usar ropa blanca en Año Nuevo

El color blanco está cargado de simbolismo. Representa paz, armonía y la oportunidad de empezar de cero. Al elegir un outfit blanco para la celebración, muchas personas buscan atraer energías positivas, alejar conflictos y abrirse a nuevas oportunidades.

Además, el blanco se asocia con la luz y la claridad, cualidades que se desean para los próximos 12 meses. Por eso, quienes siguen esta tradición creen que vestir de blanco ayuda a manifestar un año lleno de equilibrio y prosperidad.

El ritual de Año Nuevo para atraer la abundancia en 2026

En la noche del 31 de diciembre se puede hacer un ritual para atraer abundancia, éxito y buenas oportunidades en el nuevo año.

El mismo, se basa en la energía de la intención y en elementos simbólicos que representan riqueza y crecimiento, y lo aconsejable es hacerlo en un lugar de la casa que sea tranquilo.

Qué se necesita para hacer el ritual de Año Nuevo

1 vela dorada

7 monedas

1 vaso de agua

1 hoja de laurel

Papel y bolígrafo

Plato pequeño

Paso a paso: cómo hacer el ritual de Año Nuevo