Con un zapato, un billete y pocos elementos más podés traer plata a tu vida.

Con el 31 de diciembre a la vuelta de la esquina, muchas personas recurren a rituales y cábalas para atraer buena suerte, amor, salud y dinero.

Entre las tradiciones más populares de Año Nuevo se destaca el ritual del billete en el zapato, una práctica sencilla para atraer a la prosperidad económica y estabilidad financiera en el año que comienza.

¿Qué es el ritual del billete en el zapato?

El ritual del billete en el zapato consiste en colocar un billete dentro de uno de los zapatos al momento de recibir el Año Nuevo, con la intención de atraer dinero, oportunidades laborales y abundancia durante los próximos doce meses.

La creencia popular sostiene que el dinero “acompaña cada paso” del nuevo año, simbolizando un camino próspero y sin sobresaltos económicos.

¿Qué significa este ritual?

Cada elemento del ritual tiene un significado simbólico:

El billete representa el dinero, la abundancia y los ingresos.

El zapato simboliza el camino, el movimiento y las decisiones del año.

Usarlo al comenzar el Año Nuevo expresa el deseo de que la prosperidad acompañe cada paso del nuevo ciclo.

¿Cómo hacer el ritual del billete en el zapato? paso a paso

Para quienes quieran realizar esta cábala este 31 de diciembre, estos son los pasos más habituales. No importa el valor del billete, aunque muchas personas prefieren uno de mayor denominación como símbolo de abundancia.

Doblá el billete cuidadosamente.

Colocarlo dentro del zapato derecho, que tradicionalmente se asocia con la acción, el avance y las oportunidades.

Ponerse el zapato antes de la medianoche o apenas comience el 1° de enero.

Brindar y recibir el Año Nuevo con el billete dentro durante algunos minutos.

Luego, se puede guardar el billete en la billetera como amuleto o devolverlo a circulación.

Más allá de las creencias personales, el ritual del billete en el zapato se mantiene vigente por su sencillez y significado. Para muchos, es una forma de cerrar el año con optimismo y recibir el nuevo ciclo con la expectativa de crecimiento económico y estabilidad.

Este 31 de diciembre, un pequeño gesto puede convertirse en el símbolo de un año próspero y lleno de oportunidades.