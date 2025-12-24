El comienzo de un nuevo año es uno de los momentos más elegidos para realizar rituales vinculados a deseos personales. Entre ellos, existe uno especialmente popular para quienes sueñan con viajar más y conocer nuevos destinos.

Este ritual se realiza apenas comienza el Año Nuevo y está asociado a la apertura de caminos, el movimiento y la abundancia de experiencias.

El ritual de Año Nuevo para atraer viajes en el 2026

La tradición indica que, justo después de las 12, la persona debe tomar una valija o mochila y caminar con ella por la casa durante unos minutos. El gesto simboliza la activación de nuevos recorridos y oportunidades.

Algunas creencias sostienen que incluso se puede salir a la puerta del hogar con el equipaje para reforzar la intención de viajes largos y significativos.

El ritual debe hacerse con una actitud positiva y visualizando destinos, experiencias y momentos felices vinculados a los viajes.

Qué elementos se utilizan durante el ritual

Una valija o mochila vacía que represente los viajes futuros.

Un papel con destinos escritos que se desea conocer durante el año.

Una mentalidad abierta y enfocada en la abundancia de experiencias.

Estos elementos buscan reforzar la intención y convertir el ritual en un acto simbólico poderoso.

El ritual perfecto para manifestar viajes en el 2026. Fuente: Archivo.

Por qué se realiza justo después de la medianoche

El primer minuto del 2026 representa un inicio energético. Muchas tradiciones afirman que lo que se hace en ese momento marca la tendencia de los meses siguientes.

Realizar este ritual inmediatamente después de las 12 se asocia con activar el movimiento, los cambios positivos y las oportunidades de viajar durante todo 2026.